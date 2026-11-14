Ecuador venció 2-0 a Costa Rica en un amistoso disputado en Quito

El argentino Marcelo Gallardo consiguió su primer triunfo como seleccionador de Ecuador, que venció 2-0 a Costa Rica en un amistoso disputado en Quito.

Jordy Caicedo abrió la cuenta en el minuto 22' en el estadio Olímpico Atahualpa y el capitán ecuatoriano, Moisés Caicedo, anotó el segundo a los 83' de penal.

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El delantero de Huracán de Argentina recuperó un pase largo de Piero Hicapié y quedó mano a mano con el portero Patrick Sequeira, para rematar con zurda y marcar el 1-0.

El Niño Moi, del Chelsea, cambió por gol una falta en el área sobre John Yeboah para establecer el 2-0 final, en el debut de Bryan Ruiz como entrenador oficial de la selección de Costa Rica.

"Fuimos de menor a mayor, fuimos creciendo", destacó Gallardo, que agregó que fue un partido "bueno, de construcción".

Este viernes fue además la primera vez que Gallardo dirigió a la Tricolor en territorio ecuatoriano.

Su debut había sido en una gira por Asia en la fecha FIFA de setiembre y octubre, en la que perdió ante Corea del Sur y empató con Japón y Panamá, cayendo luego con estos dos en tanda de penales.

"Es un buen inicio reencontrarnos con el público ecuatoriano y regalarles esta primera victoria", afirmó en la rueda de prensa tras el encuentro.

La Tricolor jugó incómoda el primer cuarto de hora frente a una Costa Rica que plantó cara, recuperó rápido la pelota y logró controlar los minutos iniciales.

"Tenemos una idea de juego que tenemos que seguir afinando", dijo por su lado Bryan Ruiz, uno de los héroes de la selección de Costa Rica que llegó a cuartos de final en el Mundial de Brasil 2014.

El once local estuvo cobijado por un Olímpico Atahualpa vestido de amarillo, un escenario especial para los ecuatorianos porque ahí sellaron su primera clasificación a un Mundial, el de Corea del Sur y Japón 2002.

El gol de Jordy Caicedo, su quinto en la Tricolor, animó aún mas al once local, que apenas iniciado el segundo tiempo tuvo tres oportunidades seguidas de aumentar el marcador. Hincapié, que juega en el campeón de la Premier League, el Arsenal, fue el que tuvo más cerca con un disparo de media distancia.

Costa Rica rozó el empate en el minutos 53' por un error en la salida del lateral de los Gunners, pero su compañero Jackson Porozo evitó el empate del combinado tico al despejar sobre la línea de meta.

"El partido se puso cuesta arriba", reconoció Ruiz, que dirigió de manera interina dos duelos de Costa Rica antes de ser designado oficialmente seleccionador tico.

Ecuador se enfrentará el martes a Bolivia en el estadio Monumental, en la costera Guayaquil (suroeste). Costa Rica, por su parte, jugará el mismo día ante la nueva Argentina sin Lionel Messi en Córdoba. AFP