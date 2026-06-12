¿Cómo es el futbol en Corea del Sur? Una radiografía de la K-League
México ya se prepara para su segundo partido ante Corea del Sur en la Copa Mundial 2026. Por ello, acá te contamos todo acerca de cómo se vive el fútbol en este país, cuáles son los equipos de su liga, cuál es el club más ganador y qué jugadores de su torneo local estarán en la justa.
Para empezar, hay que mencionar que, a diferencia de México, en Corea del Sur sí existe el ascenso y el descenso. De hecho, hay dos divisiones profesionales: la K-League 1 y la K-League 2, además de dos niveles semiprofesionales.
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En cuanto a su máxima categoría, la K-League 1 cuenta con un calendario peculiar, ya que se juega de forma anual, de enero a diciembre. Respecto al formato, son 12 equipos que disputan una fase regular donde se enfrentan todos contra todos a tres vueltas, para un total de 33 jornadas.
Al término de esta primera ronda, de acuerdo con la tabla general, los clasificados del 1° al 6° puesto avanzan al Hexagonal Final A. Estos, a su vez, disputarán 5 partidos todos contra todos, completando los duelos de la jornada 34 a la 38. El conjunto con más puntos al final de esta ronda será el campeón.
En cuanto a los equipos que finalizan del 7° al 12° puesto, estos pasan al Hexagonal Final B. De igual forma, juegan una ronda de todos contra todos donde el último lugar desciende directamente a la segunda división, mientras que el penúltimo y el antepenúltimo deberán jugarse su permanencia en un Play-Off contra equipos de la K-League 2.
¿Cuál es el equipo con más títulos de Corea del Sur?
Respecto a los clubes, el Jeonbuk Hyundai Motors es el actual campeón de la edición 2025 y el equipo más ganador con 10 títulos de liga. Sin embargo, su grandeza ha sido reciente, ya que fue hasta 2009 cuando conquistó su primera corona surcoreana.
En cuanto a algunos otros equipos históricos, se encuentra el Seongnam FC, campeón en 7 ocasiones. Asimismo, aparece el FC Seoul, que ha sido 6 veces monarca y que disputa el "Super Match" (el clásico más importante del país) contra el Suwon Samsung Bluewings, 4 veces campeón, pero que hoy se encuentra en la segunda división.
- Jeonbuk Hyundai Motors: 10 títulos
- Seongnam FC: 7 títulos
- FC Seoul: 6 títulos
- Ulsan HD: 5 títulos
- FC Pohang Steelers: 5 títulos
- Suwon Samsung Bluewings FC: 4 títulos
- Busan IPark FC: 4 títulos
- Jeju United FC: 1 título
- Hallelujah FC: 1 título
¿Qué jugadores de la K-League 1 disputan el Mundial?
Corea del Sur ha nutrido a su selección principalmente con futbolistas que militan en el extranjero. Por esta razón, de sus 26 convocados, apenas 7 elementos se encuentran en la liga local. Cabe destacar que el Jeonbuk Hyundai Motors se coloca como la institución de la K-League 1 que más jugadores aportó para la justa mundialista, con tres elementos.
- Song Bum-keun (Portero) – Jeonbuk Hyundai Motors
- Jo Hyeon-woo (Portero) – Ulsan HD
- Cho Wi-je (Defensor) – Jeonbuk Hyundai Motors
- Lee Ki-hyuk (Defensor) – Gangwon FC
- Kim Moon-hwan (Defensor) – Daejeon Hana Citizen
- Lee Dong-gyeong (Mediocampista) – Ulsan HD
- Kim Jin-gyu (Mediocampista) – Jeonbuk Hyundai Motors