Con Atlético Dallas, Javier Hernández espera cambiar la cara de los mexicanos en la USL
En el futbol de Estados Unidos las miradas son acaparadas por la MLS, una liga que, con más de 30 años de existencia, continúa creciendo en lo deportivo, lo económico y la popularidad. Sin embargo, debajo de ella existe otra categoría de la que no se habla tanto, o al menos no hasta la reciente llegada de Javier Hernández a uno de sus equipos.
La contratación de Hernández por el Atlético Dallas puso la atención en la USL, perteneciente a la segunda categoría del futbol de Estados Unidos. La United Soccer League es considerada la segunda división del balompié estadounidense, aunque no se encuentra asociada de manera directa con la MLS.
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Aun así, varios equipos de dicha liga cuentan con filiales dentro de esta segunda categoría. Además, ambas competiciones participan en la US Open Cup bajo la organización de la Federación de Futbol de Estados Unidos. Al estar un escalón por debajo, no muchas figuras voltean a ver la USL al momento de continuar sus carreras en Norteamérica, aunque algunos sí han pasado por las filas de sus equipos.
Antes de Chicharito, otros dos mexicanos con paso por la Liga MX y la MLS jugaron en la USL, además de dos técnicos que también tuvieron oportunidades desde los banquillos.
JÜRGEN DAMM
El caso más reciente fue el de Jürgen Damm, quien, después de su paso por el Atlanta United de la MLS, decidió mantenerse en Estados Unidos, ahora en la segunda categoría, con el Oakland Roots, un equipo con apenas ocho años de existencia.
El atacante solo permaneció una temporada con el conjunto californiano y, al finalizar la campaña 2025, rescindió su contrato, por lo que actualmente se encuentra sin equipo. Durante su etapa en Oakland disputó 22 partidos, acumuló 845 minutos, anotó dos goles y dio una asistencia.
RAFAEL BACA
Antes de Jürgen estuvo Rafael Baca, quien ya contaba con experiencia en la MLS tras su paso por el San Jose Earthquakes. Después de nueve años con Cruz Azul, decidió regresar a Estados Unidos para jugar en la USL con el Monterey Bay FC, equipo con el que permaneció dos temporadas y disputó 31 partidos, marcando dos goles.
Su carrera continuó en el ya mencionado Oakland Roots, aunque ahí solo disputó seis encuentros durante la temporada 2024, la única que pasó con el club.
GONZALO PINEDA
Fuera de los jugadores, también hubo dos experiencias mexicanas en los cuerpos técnicos, aunque en funciones distintas.
El primero fue Gonzalo Pineda, quien, aunque nunca dirigió un partido en la USL, sí estuvo muy involucrado con los futbolistas que formaban parte de la liga debido a su labor como auxiliar técnico de Brian Schmetzer en el Seattle Sounders, cargo que desempeñó de 2017 a 2021.
Durante ese periodo, Seattle contaba con una filial en la segunda categoría y una de las responsabilidades de Pineda era observar a los futbolistas con potencial para subir al primer equipo, ya fuera para entrenamientos o de manera permanente.
JOSÉ LUIS SÁNCHEZ SOLÁ
Coincidentemente, los cinco mexicanos que han estado involucrados con la USL también tuvieron paso por la MLS, y ese fue el caso de José Luis Sánchez Solá. "El Chelís" dirigió a Chivas USA en la temporada 2012 y regresó a Estados Unidos para convertirse en el primer entrenador de Las Vegas Lights en 2018.
El técnico no pudo terminar la temporada, pero dirigió 30 partidos oficiales, con un saldo de ocho victorias, seis empates y 16 derrotas. Lo más destacado de su gestión fue alcanzar la tercera ronda de la US Open Cup, aunque quizá sea más recordado por la suspensión de 12 partidos que recibió tras tocar a un árbitro y encararse con un aficionado rival.
TURNO DEL CHICHARITO
Ahora será el turno de Javier Hernández de intentar cambiar la historia de los mexicanos involucrados con la USL, una liga en la que ninguno logró dejar una huella importante. El delantero regresa a Estados Unidos después de haber salido de forma cuestionada del LA Galaxy y, con 38 años, espera aportar experiencia al Atlético Dallas, un club con apenas dos años de fundación que debutará en la temporada 2027 con el "Chicharito" como su principal figura.