Estados Unidos, Canadá y México dieron la cara por Concacaf en este inicio de la Fecha FIFA, terminando invictos en duelos directos contra equipos de Conmebol. A lo largo de tres duelos, lograron llevarse la victoria en dos ocasiones y un empate, con una diferencia anotando 6 goles y solo recibiendo 2 en contra.

Una de las rivalidades regionales que existen en el fútbol es la del continente americano. La zona se encuentra dividida en dos confederaciones: la parte norte representada por la Concacaf y el sur por la Conmebol.

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Por ello, no solo se juega por una victoria, sino también por demostrar de qué lado está el mejor fútbol. Para este fin de semana se disputaron tres encuentros entre combinados de ambas zonas, que más allá de ser amistosos reavivaron esta competencia.

México 1-1 Colombia

Estados Unidos 4-1 Perú

Canadá 1-0 Chile

Tal como se aprecia, a pesar de que Conmebol es vista como la confederación fuerte del continente, al menos para estos cotejos la historia fue otra, con las selecciones de Concacaf dando el golpe de autoridad.

Conmebol sigue dominando en la estadística

Sudamérica, a lo largo de la historia del fútbol, se ha colocado como una región llena de potencias. Muestra de ello es que tiene a tres campeonas del mundo: Brasil, que ha ganado 5 veces, siendo el más ganador de la historia; Argentina, con 3 títulos, el último en Catar 2022 y finalista en Norteamérica 2026; además de Uruguay, con dos copas y que fue el primer campeón mundial en 1930. En tanto, Concacaf todavía no encuentra a alguien que pueda levantar el máximo trofeo de este deporte.

Además, en cuanto a sus duelos directos en justas mundialistas, ambas zonas han chocado 34 veces, con 24 victorias para los sudamericanos, 4 empates y solo 6 triunfos de la parte norte y del Caribe.

No obstante, en el último Mundial 2026 se disputaron 4 partidos, donde Concacaf sumó dos triunfos con México venciendo a Ecuador 2-0 y Estados Unidos goleando 4-1 a Paraguay. Además, Curazao le sacó un empate 0-0 a Ecuador, mientras que Brasil dio el único resultado positivo para Conmebol con una goleada 3-0 sobre Haití