¡De rival de Messi a su compañero! Casemiro, a un paso de llegar al Inter Miami
El brasileño Carlos Henrique Casemiro se encuentra cerca de jugar una vez más con Lionel Messi. Pero en esta ocasión no será como rival, sino vistiendo los mismos colores como compañeros en el Inter Miami.
El periodista especializado Fabrizio Romano reveló este sábado 20 de junio que existe un acuerdo verbal entre el mediocampista de 34 años y el club de la Major League Soccer.
"Inter Miami completa el acuerdo para fichar a Casemiro como nuevo mediocampista (...) ahora, aguardan para firmar y anunciar al brasileño. Casemiro quiere jugar con Messi", escribió en sus redes sociales.
Hay que mencionar que el brasileño no renovó con el Manchester United, por lo que quedará libre a partir del 30 de junio. Por esta razón, una vez que termine su actividad en la Copa Mundial, podrá llegar al equipo de su elección, siendo en este caso el conjunto de la costa este estadounidense.
Casemiro y Messi, una rivalidad que está por terminar
A lo largo de sus carreras, Casemiro y Messi han protagonizado una serie de duelos, marcados principalmente por haber competido con camisetas enemigas. No solo con Brasil y Argentina, sino también en el fútbol español con el Real Madrid y el Barcelona.
En total, ambos se han enfrentado 21 veces, con un balance de 8 victorias por cada bando y cinco empates. Durante estos encuentros, el rosarino anotó 9 goles y se proclamó campeón de la Copa América 2021. Por su parte, el brasileño logró superarlo en las finales de la Copa del Rey 2013-14 y la Supercopa de España 2017-18.
De concretarse este fichaje, dejarán a un lado su rivalidad para defender los mismos colores.