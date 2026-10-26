“El más grande de México”: Falcao y Maxi Rodríguez revelan que uno de ellos pudo jugar en el América

Radamel Falcao y Maxi Rodríguez, dos estrellas internacionales que brillaron con la camiseta del Atlético de Madrid, se mostraron entusiasmados por volver a las canchas una vez más, con México como su sede y enfrentando al Club América. Ambos expresaron su admiración por el club de Coapa, e incluso uno de ellos reveló que estuvo cerca de vestir la camiseta amarilla del equipo.

Este lunes 26 de octubre se llevó a cabo la presentación del juego Noche de Leyendas, el cual reunirá y enfrentará al equipo de leyendas del conjunto Colchonero y de Las Águilas el próximo 15 de noviembre, en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Para dicho evento se contó con la presencia virtual del delantero colombiano bicampeón de la Europa League, y con el argentino subcampeón del mundo en 2014 y figura histórica del conjunto colchonero.

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¿América es el más grande de México? Esto dijo Falcao

Sobre el encuentro, Falcao expresó que será una cita especial, ya que le permitirá 13 años después ponerse una vez más la camiseta con la que brilló en el fútbol español: “Será un placer y un honor poder volver a vestir la rojiblanca después de tanto tiempo, con estas figuras rojiblancas que ha tenido esta institución”.

Pero no solo eso, sino que también expresó su respeto por el rival. Y es que el cafetalero reconoció la jerarquía de las Águilas, con las siguientes palabras: “Vamos a enfrentar también a un equipo muy grande como el América, quizá el más grande de México, y con futbolistas que han marcado una historia de este club”.

Tras eliminar a México en el Mundial 2006, Maxi Rodríguez pudo ser del América

Por su parte, el argentino no evitó ser cuestionado acerca de sus recuerdos del gol de larga distancia que le metió para eliminar en tiempos extras a México en los octavos de final del Mundial de Alemania 2006. Sobre ello, se dijo afortunado de estar en el momento y el lugar preciso para marcar dicho tanto:

“Son momentos de circunstancia que a uno le toca vivir (…) La verdad que en este caso siempre tiene que haber un ganador. Nos tocó a nosotros en ese momento con ese gol”, explicó.

Aun así, reconoció el nivel que el cuadro Tricolor tenía en ese momento bajo el mando de Ricardo La Volpe, con el que logró estar en un cuarto lugar del ranking FIFA, su más alto puesto y que no ha vuelto a alcanzar: “Creo que ese equipo, esa selección de México, tenía un equipazo”.

Además, comentó que, a pesar del amargo recuerdo que le dejó al aficionado mexicano, toda esa rivalidad siempre se quedó en la cancha, pues en sus visitas al país declaró que siempre fue bien recibido. Incluso, reveló que por un momento su carrera estuvo cerca de aterrizar en la Liga MX: “La gente me trata con mucho respeto (…) Me hubiese gustado jugar en el fútbol mexicano, hubo conversaciones con América en su momento. Pero bueno, no se terminó definiendo”.

De momento, para este duelo de leyendas, además del colombiano y el argentino, ya se confirmó la presencia de exfiguras colchoneras como Diego Godín, Mario Suárez y David Villa. En tanto, por Las Águilas, Salvador Cabañas, Zague, Adolfo Ríos, Luis "Matador" Hernández, Rubens Sambueza, Claudio "Piojo" López, Aquivaldo Mosquera, Francisco "Maza" Rodríguez y Jesús Molina se encargarán de revivir la nostalgia del conjunto de Coapa.