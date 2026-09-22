Con inversión millonaria, la Liga MX encabeza fichajes en América Latina
La Liga MX se ha colocado como uno de los torneos de mayor poder adquisitivo, ya no solo del continente, sino también del mundo. Lo anterior quedó en evidencia tras el cierre del pasado mercado de transferencias de verano donde, quitando a las cinco principales ligas de Europa, el campeonato mexicano quedó dentro del top 10 internacional.
Esto fue dado a conocer por el sitio web especializado Transfermarkt. Según los datos, durante la última ventana de transferencias, sumando lo hecho por los 18 clubes, la primera división gastó un total de 128.28 millones de euros al término del mercado.
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Esto ubica a México como el número uno de América Latina, superando a Brasil y Argentina y como el segundo de todo el continente, únicamente por detrás de la MLS.
Ligas que más gastaron en el mercado de verano 2026
1. Saudi Pro League (Arabia Saudita): 499.13 millones de euros
2. Championship (2.ª div. Inglaterra): 466.26 millones de euros
3. Süper Lig (Turquía): 418.73 millones de euros
4. Primeira Liga (Portugal): 310.00 millones de euros
5. Jupiler Pro League (Bélgica): 202.33 millones de euros
6. Super League (Grecia): 167.57 millones de euros
7. MLS (EE. UU.): 162.79 millones de euros
8. Eredivisie (Países Bajos): 161.41 millones de euros
9. Liga MX (México): 128.28 millones de euros
10. Brasileirão (Brasil): 112.10 millones de euros
(Sin contar las cinco principales ligas: Premier League, Serie A, Bundesliga, LaLiga y Ligue 1).
De la cantera a los millones: América gastó más de 22 millones
Cabe señalar que, durante este mercado, el América por sí solo gastó 22.25 millones de euros. Esto quiere decir que las Águilas aportaron una sexta parte de todo lo que los 18 equipos de la primera división gastaron en conjunto.
Además, hay que señalar que al inicio de la temporada parecía que el proyecto del club estaría más encaminado a apostar por la cantera. Sin embargo, durante las últimas semanas de agosto y las primeras de septiembre, la directiva de Coapa aprovechó el cierre de la ventana de pases para colocarse como la segunda institución nacional que más invirtió para este Apertura 2026.
Entre sus principales desembolses en refuerzos aparecen el defensor argentino Santiago Ramos Mingo, que llegó por 8.60 millones de euros; el mediocampista español Carlos Álvarez (6 millones de euros); el mexicoamericano Edwin Cerrillo (3.50 millones de euros); el colombiano Miguel Borja (2.15 millones de euros); el charrúa Thiago Espinosa (1.70 millones de euros) y el brasileño Ícaro da Conceição (300 mil euros).
Por el contrario, en ventas, solo lograron obtener una ganancia de 4.5 millones de euros por el traspaso de Sebastián Cáceres al Celta de Vigo. Mientras tanto, elementos como Ralph Orquin, Néstor Araujo y Jonathan dos Santos se fueron a coste cero sin dejar ganancias a las arcas del club, dejando a la escuadra con un balance de compraventa de -17.75 millones de euros.
Equipos de la Liga MX que más gastaron en el mercado
1. Atlas: 35.50 millones de euros
2. América: 22.25 millones de euros
3. Monterrey: 21.60 millones de euros
4. Toluca: 15.15 millones de euros
5. Chivas: 7.40 millones de euros