El poder de África: el aliado que puede definir el futuro de Infantino al frente de la FIFA
Después del abandono de la UEFA, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, encuentra en África a su mayor aliado, con la fuerza suficiente para mantenerlo en el poder. A continuación, descubre cuál es la importancia estratégica de este continente dentro de la política del fútbol internacional.
En el último mes, la reputación de Infantino al frente de la FIFA ha enfrentado una crisis que amenaza sus aspiraciones de reelección en 2027 como máximo dirigente de la organización. Todo derivó de su propuesta del FIFA Forward Enterprise, la cual contemplaba vender acciones de la Copa Mundial al sector privado con la intención de repartir las ganancias entre las federaciones miembro.
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El problema radica en que la UEFA, la Concacaf y la AFC de Asia rechazaron esta iniciativa al considerar que las promesas de financiamiento pueden ser utilizadas como método de chantaje en favor de ciertos intereses. No obstante, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) invitó a sus entidades a examinar la propuesta de la FIFA, en un mensaje de respaldo.
La CAF, la única que puede contrarrestar el poder de la UEFA
Europa se ha consolidado como la principal potencia del fútbol al contar con cinco de los ocho países que alguna vez han sido campeones del mundo. Además, la UEFA es la confederación con más países afiliados a la FIFA, con 55 miembros. Por ello, cuando este continente anunció su boicot, señalando que sus selecciones se iban a quedar al margen de participar en torneos oficiales, representó un golpe de autoridad contra Infantino.
No obstante, África se coloca como la única fuerza política capaz de neutralizar el peso de los europeos, y es que se trata de la segunda confederación con más miembros afiliados, al sumar 54, solo uno menos que el bloque del Viejo Continente. Además, cabe destacar que, en las votaciones de la FIFA, cada país vale exactamente lo mismo, sin importar su ubicación, sus títulos o si es el vigente campeón del mundo.
África puede quitar o poner al presidente de la FIFA
Así como hoy lo hace la UEFA, en la década de los 60 la CAF entera armó un boicot contra la FIFA. Rumbo al Mundial de Inglaterra 1966, África externó su molestia por el hecho de tener que competir junto con Asia y Oceanía por un solo boleto a la justa. Por ello, todas sus selecciones se dieron de baja de las eliminatorias, una situación que afectó gravemente la reputación de Stanley Rous, entonces mandatario del organismo rector.
Pero el cambio más drástico de esta rebelión africana apenas estaba por llegar. João Havelange, presidente de la Confederación Brasileña de Deportes que buscaba convertirse en el nuevo mandamás de la FIFA, aprovechó el descontento de la CAF y llevó a cabo una campaña por dicho territorio. Allí gestó alianzas financieras y prometió la expansión del Mundial, que en ese momento disputaban 16 equipos, para que pasara a contar con 24 participantes, garantizando más cupos directos para las eliminatorias africanas.
La estrategia funcionó y, para 1974, Havelange se convirtió en el primer presidente no europeo del máximo organismo del fútbol, un cargo en el que se sostuvo durante 24 años gracias al respaldo irrestricto de la CAF.
Infantino se afianza en territorio africano rumbo a 2027
La estrategia de estrechar lazos con África no terminó con Havelange. Posteriormente, Joseph Blatter replicó esa misma alianza para presidir la entidad de 1998 a 2015. Ahora, Infantino sigue los pasos de sus predecesores.
La prueba de ello fue la reunión del pasado 5 de agosto en Rabat, Marruecos, donde anunció la cancelación del plan de reformas del FIFA Forward, aunque exigiendo el respeto a la institucionalidad y a la reputación del organismo.
Asimismo, previamente, Rabat fue confirmada oficialmente como la sede donde se llevará a cabo la elección presidencial del organismo el 18 de marzo de 2027. A esto se suma que, según un reporte de The Times, la FIFA propuso que la final del Mundial 2030 del centenario, el cual se jugará en España, Portugal, Uruguay, Argentina, Paraguay y Marruecos, se lleve a cabo en este último país, la única sede africana.
Y si bien la FIFA desmintió la información del diario británico, la CAF ratificó este viernes 7 de agosto su total respaldo a Infantino mediante un comunicado.
“El Comité Ejecutivo de la CAF reconfirmó por unanimidad su apoyo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y le agradeció su respaldo al fútbol africano a lo largo de los años”.