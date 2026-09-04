El PSG cae 2-1 en casa ante el Mónaco y sigue sin ganar en esta Ligue 1
El Paris Saint-Germain agravó su crisis de principio de curso y continúa sin ganar en esta Ligue 1, esta vez incluso sufriendo su primera derrota al caer 2-1 en casa ante el líder Mónaco, este viernes en el inicio de la tercera jornada.
El equipo del Principado, de la mano de su nuevo entrenador brasileño Filipe Luís, está protagonizando un inicio de curso espectacular, en el que venció el pasado fin de semana al Marsella y ahora se lleva los tres puntos del estadio teóricamente más difícil de Francia.
Te puede interesar: PSG blinda a Luis Enrique: el técnico español firma hasta 2030
Pero el PSG, por ahora, no es el rodillo habitual.
Comenzó la temporada ganando al Aston Villa la Supercopa de Europa en Austria, a mediados de agosto, pero fue un simple espejismo y unos días después cayó con el Lens en la pugna por el Trofeo de Campeones -la Supercopa de Francia-.
En la Ligue 1, había vivido un guión parecido en las dos primeras jornadas, viéndose 2-0 en sus visitas a Rennes y Lille, antes de poder salvar un punto en cada ocasión, con sendos empates 2-2.
Este viernes el PSG se presentaba ante su afición, por primera vez este curso, y antes del partido presentó a sus nuevos fichajes.
El capitán brasileño Marquinhos mostró también el trofeo de la Supercopa de Europa al público y el PSG anunció una serie de renovaciones, la del entrenador Luis Enrique hasta 2030 y las de varios jugadores: Fabián Ruiz hasta 2028; Willian Pacho, Lucas Beraldo, João Neves y Senny Mayulu hasta 2031.
Pero el tono festivo y las buenas noticias terminaron con el partido, en el que Marquinhos adelantó a los parisinos en el 31', antes de que el Mónaco remontara en la segunda mitad, con tantos del portugués Flavio Nazinho (58') y del belga Stanis Idumbo (72').
Con este resultado, el Mónaco, único equipo que fue capaz de ganar en las dos primeras fechas, se destaca todavía más sumando 9 puntos.
Tiene ya siete unidades más que un PSG hundido en la mitad baja de la tabla, con apenas 2 puntos.
En la próxima semana, el PSG iniciará el miércoles la defensa de su título de la Liga de Campeones con un partido asequible ante el Slovan Bratislava eslovaco, antes de una visita el domingo 13 al Brest, en la cuarta fecha de la Ligue 1. AFP