PSG blinda a Luis Enrique: el técnico español firma hasta 2030
El entrenador español del PSG, Luis Enrique, renovó su vínculo con el club de la capital francesa hasta 2030, mientras que varios jugadores también ampliaron sus contratos, entre ellos el ecuatoriano Willian Pacho y el brasileño Lucas Beraldo, ambos hasta 2031.
El portugués João Neves y el francés Senny Mayulu también ampliaron sus contratos hasta 2031, mientras que el campeón mundial español Fabián Ruiz lo hizo hasta 2028, según la serie de anuncios realizados por el PSG justo antes de recibir este viernes al Mónaco en la tercera jornada de la Ligue 1 francesa.
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La lista de renovaciones fue recibida como un regalo para los aficionados, después de presentar sobre el césped, también antes del partido contra los monegascos, a los nuevos llegados al equipo para la nueva temporada: Ferran Torres, Lucas Digne, Maghnès Akliouche, Mika Godts y Alessandro Longoni.
Luis Enrique, de 56 años, es considerado ya una leyenda para el PSG, principalmente por haber sido el entrenador que dio al club galo su ansiada primera Liga de Campeones europea en 2025, reincidiendo con una segunda Orejona en 2026.
A estos dos grandes éxitos, el técnico asturiano suma también tres títulos en la Ligue 1 francesa, dos en la Copa de Francia, tres Supercopas de Francia, dos Supercopas de Europa y una Copa Intercontinental de la FIFA.
Se le escapó el Mundial de Clubes de 2025, cayendo en el duelo decisivo ante el Chelsea.
Dembélé y Kvara, ¿los próximos?
El balance es en cualquier caso espectacular para un entrenador que llegó al puesto a mediados de 2023 y que ya había renovado su contrato una primera vez, llevándolo entonces hasta 2027.
"Será mi cuarto año en el club. Nunca he entrenado tanto tiempo en un club. Tengo la confianza del club y de los aficionados y espero que esto dure mucho tiempo", declaró el exseleccionador español hace apenas unas semanas.
El próximo gran objetivo de los directivos del PSG será cerrar la renovación del Balón de Oro Ousmane Dembélé, que tiene contrato hasta 2028, y la del georgiano Khvicha Kvaratskhelia, que termina su relación con la entidad en 2029.
"Estamos felices con que Luis Enrique, Senny Mayulu, João Neves, Willian Pacho, Lucas Beraldo y Fabián Ruiz continúen su aventura con el Paris Saint-Germain. Representan a la vez el presente y el futuro del proyecto de nuestro club. Juntos vamos a construir a largo plazo, a mantenernos fieles a nuestros valores y a continuar escribiendo una historia colectiva de la que nuestros hinchas puedan sentirse orgullosos", afirmó el presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, citado en el comunicado.
Apuesta de continuidad
Esta oleada de renovaciones confirma la voluntad del PSG de blindar su proyecto deportivo actual, el más brillante de su historia.
De todos los jugadores renovados, Fabián Ruiz (30 años), que llegó en 2022 procedente del Nápoles, es el que más tiempo lleva en la entidad.
En 2024 llegó João Neves (21 años), desde el Benfica, al igual que Willian Pacho (24 años), que aterrizó en París desde el Eintracht Fráncfort, y que Lucas Beraldo (22 años), que vino desde el Sao Paulo de su país.
Mayulu (20 años) es el único de la lista de renovados que procede de los equipos juveniles del PSG y su debut con el primer equipo fue también en ese 2024. AFP