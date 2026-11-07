El Real Madrid destruye el plan de Aguirre, derrota al Valencia y toma el liderato

El Real Madrid derrotó 3-0 al Valencia de Javier Aguirre, consiguió su octava victoria consecutiva entre todas las competencias y tomó provisionalmente el liderato de LaLiga. Federico Valverde, Arda Güler y Kylian Mbappé marcaron los goles de un conjunto blanco que controló el partido en Mestalla y aprovechó la expulsión de José Luis Gayà para cerrar una actuación dominante.

Aguirre intentó protegerse con una defensa de cinco hombres y un bloque compacto cerca de su área. El planteamiento contuvo al Madrid durante los primeros minutos, aunque permitió que el equipo de José Mourinho se instalara con facilidad en campo contrario y controlara la posesión.

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El Valencia tuvo dos oportunidades para cambiar el rumbo del encuentro. Aaron Mayol aprovechó una pérdida de Aurélien Tchouaméni cerca del área, pero Thibaut Courtois respondió con una gran atajada. Un minuto después, Guido Rodríguez mandó el balón a la portería tras recibir dentro del área, aunque el gol quedó anulado por fuera de juego.

Esos avisos representaron el mejor momento del conjunto local. El Madrid recuperó el control y abrió el marcador al minuto 28. Mbappé estrelló un tiro libre en la barrera, el rebote quedó en la frontal y Valverde conectó un disparo raso que superó a Stole Dimitrievski.

El gol debilitó el plan defensivo del Valencia y abrió más espacios para el ataque visitante. Jude Bellingham recibió dentro del área al minuto 36, alcanzó la línea de fondo y envió el balón hacia el segundo poste. Después de un desvío, Güler apareció para empujarlo y colocar el 0-2 antes del descanso.

Aguirre modificó su esquema para la segunda mitad. Retiró a Justin de Haas, incorporó a Luis Rioja y abandonó la línea de cinco con la intención de darle mayor presencia ofensiva a su equipo. El cambio no corrigió los problemas defensivos y el Madrid encontró repetidamente espacios a la espalda de los centrales.

Dimitrievski impidió que la goleada llegara mucho antes. El guardameta detuvo un mano a mano frente a Güler, ganó dos duelos ante Mbappé y respondió a los intentos de Bellingham. También rechazó una chilena del delantero francés en una secuencia que expuso la fragilidad del Valencia.

Aguirre buscó una reacción con los ingresos de Aimar Blázquez, Ugrinic y Arnau Martínez. Danjuma produjo la ocasión más clara del segundo tiempo para los locales con un disparo cruzado que Courtois desvió cerca del poste.

El encuentro se detuvo durante algunos minutos por una emergencia médica en la grada. Futbolistas y miembros de los cuerpos técnicos ayudaron a los servicios médicos antes de que la persona fuera retirada del sector y el árbitro autorizara la reanudación.

El Madrid sentenció el partido apenas dos minutos después. Güler peleó un balón dividido con Pepelu y asistió a Mbappé, quien quedó solo frente a Dimitrievski, superó al portero con un regate y definió con la portería abierta para marcar el 0-3 al minuto 75. El francés llegó así a 13 goles durante la temporada de LaLiga.

La situación del Valencia empeoró al minuto 78. Gayà derribó con una fuerte entrada a Mbappé durante un contragolpe y recibió la tarjeta roja directa. La acción provocó una discusión entre los jugadores de ambos equipos, pero no modificó el dominio del Madrid durante el cierre.

Mourinho aprovechó la ventaja para retirar a Güler, Bernardo Silva, Yan Diomande, Bellingham y Mbappé. El conjunto blanco administró los últimos minutos sin conceder oportunidades y completó otra victoria después de superar al Racing de Santander y remontar frente al AEK de Atenas durante sus dos compromisos anteriores.

El Madrid llegó a 30 puntos y tomó provisionalmente la cima de LaLiga antes del enfrentamiento entre Barcelona y Atlético de Madrid. Además, acumuló cinco triunfos consecutivos en el campeonato y ocho entre todas las competencias.

El Valencia permanece en puestos de descenso y vuelve a quedar expuesto por su falta de profundidad ofensiva y sus dificultades para defender cuando abandona el bloque bajo. Aguirre había conseguido su primera victoria como entrenador del conjunto che ante el Elche, pero el Madrid desarmó su planteamiento y confirmó la distancia que todavía separa a ambos proyectos.

Valverde abrió el camino, Güler marcó y asistió, Mbappé sentenció y Courtois mantuvo su portería sin goles. El marcador de 0-3 reflejó la superioridad de un Real Madrid que salió de Mestalla como líder provisional y dejó al Valencia de Aguirre todavía más hundido en la zona de descenso.