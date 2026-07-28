El regreso de Raúl Jiménez al Wolverhampton: debut y próximos partidos
Tres años después, Raúl Jiménez regresa al club que más le dio en su carrera, el Wolverhampton, listo para comenzar una etapa desconocida para el futbolista mexicano: la segunda división de Inglaterra y todas las dificultades que implica.
Después de su paso por el Fulham, el mexicano hizo oficial su regreso a los Wolves en plena Copa del Mundo, dispuesto a jugar en la segunda división y con la intención de que los goles que marcó hace más de tres años vuelvan al club para ayudar a que los “lobos” regresen cuanto antes a la Premier League.
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Tras el anuncio, fue hasta el lunes 27 de julio cuando Raúl fue presentado de manera oficial con el club, listo para vestir la camiseta anaranjada lo más rápido posible después de su merecido descanso tras el Mundial, en el que anotó tres tantos ante Sudáfrica, Ecuador e Inglaterra.
El mexicano empata a Carlos Vela como uno de los futbolistas nacionales con más temporadas disputadas en Europa, ambos con 13, pero lo hará en un ambiente desconocido: la segunda categoría de Inglaterra, una liga que, para muchos, cuenta con mayor nivel que otras primeras divisiones del viejo continente.
EL DEBUT ESTÁ PRÓXIMO
Jiménez ya tuvo su primer entrenamiento con los Wolves este martes 28, por lo que tal vez vea acción este mismo miércoles cuando el equipo se enfrente al Doncaster Rovers en un partido amistoso. En caso de que no, todavía tendrá una oportunidad más antes de que comience la temporada, ante el Racing de Santander, el sábado 1 de agosto, en el último encuentro de preparación.
El debut oficial de Raúl Jiménez en esta segunda etapa con el Wolverhampton será el viernes 7 de agosto, cuando el equipo abra el telón de la primera ronda de la Copa de la Liga ante el Port Vale. Esta competición no es ajena al mexicano, pues tanto con los Wolves como con el Fulham llegó a disputar un total de 14 encuentros.
Su verdadera prueba llegará el 14 de agosto, cuando debute en la Championship ante el Blackburn Rovers en la primera jornada. A partir de ahí, serán 44 partidos como mínimo para intentar regresar a la Premier League, después de que los Wolves descendieran la campaña pasada.
EL DURO CAMINO DE REGRESO A LA ÉLITE
Mucho trabajo tiene por delante el Wolverhampton, que descendió de la Premier League en la temporada 2025-2026 como último lugar de la tabla, cosechando apenas tres victorias y sumando 24 derrotas. Además, solamente pudo anotar 27 goles, mientras que recibió 68.
Para poder regresar a la máxima división del futbol inglés existen dos caminos, uno con más partidos que otro. El primero es sencillo: terminar entre los dos primeros lugares de la tabla tras las 46 jornadas, pues esas posiciones otorgan el ascenso directo a la Premier League de la siguiente temporada.
El segundo camino es más laborioso, pero ofrece más posibilidades. Después de los primeros dos lugares, los equipos ubicados del tercer al octavo puesto clasifican a la ronda de playoffs, en la que el tercero y el cuarto lugar avanzan directamente a las semifinales, mientras que del quinto al octavo disputan los cuartos de final.
Una vez que los clubes se vayan eliminando, los últimos dos en pie definirán el último boleto al ascenso en el Estadio de Wembley. En caso de avanzar por esta ruta, el Wolverhampton y Raúl Jiménez deberán disputar un total de 49 partidos antes de poder regresar a la primera división.
A SEGUIR LOS PASOS DE SU EXCOMPAÑERO
El único antecedente de otro futbolista mexicano en la segunda división inglesa es el de Miguel Layún, excompañero de Raúl en el Club América. Con apenas seis meses en el Watford, el defensor logró obtener el ascenso a la Premier League de manera directa, al terminar en la segunda posición en la temporada 2014-2015.
Jiménez espera seguir los pasos de su compatriota y estar de regreso en la primera división inglesa lo más pronto posible con el club de sus amores, con el que espera vivir nuevas alegrías, como las que disfrutó en su primera etapa con el equipo.