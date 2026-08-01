El traspaso de Danny Welbeck al Chelsea entre los más destacados de la Premier Legue en el mercado de fichajes
La Premier League se ha caracterizado por contar con fichajes multimillonarios en la última década, y el mercado de fichajes veraniego de 2026 no es la excepción, con los seis equipos más importantes de Inglaterra sumando futbolistas a sus filas con la intención de pelear por el campeonato. La más reciente de estas transferencias es la de Danny Welbeck al Chelsea, convirtiéndose en el segundo futbolista en jugar para más de dos clubes del Big Six en los últimos 10 años.
El equipo londinense es uno de los que más movimientos ha tenido en lo que va del mercado de traspasos. Con la reciente incorporación de Welbeck, ya son más de cinco los refuerzos con los que cuentan los Blues para la temporada 2026-2027.
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Danny llega procedente del Brighton & Hove Albion, en donde vivió un repunte en su carrera después de su desafortunado paso por el Watford. Después de seis años con el club, el atacante se marcha de las Gaviotas tras haber jugado 201 partidos y anotado 51 goles.
Antes del Brighton y el Watford estuvo su paso por el Arsenal, en donde mostró regularidad a lo largo de cuatro temporadas con los Gunners. Lamentablemente, no pudo alzar la Premier League a pesar de sus 32 tantos en 126 apariciones. El debut de Welbeck se produjo con el Manchester United, club en el que estuvo desde las fuerzas básicas y hasta 2014 con el primer equipo.
Con los mancunianos obtuvo su única liga inglesa hasta la fecha, algo que busca cambiar con su llegada al Chelsea, que también pretende regresar al protagonismo de la Premier después de una temporada llena de decepciones, en la que terminó incluso fuera de puestos europeos. Con este movimiento, Welbeck se convierte apenas en el segundo futbolista en la última década en portar la camiseta de más de dos equipos del Big Six, tras haber jugado para Manchester United, Arsenal y, próximamente, Chelsea.
CUATRO EQUIPOS ES EL RÉCORD
El primero en jugar para más de dos clubes del Big Six en los últimos 10 años fue Raheem Sterling, quien portó la playera de hasta cuatro equipos. El atacante británico inició su carrera con el Liverpool en 2011 y, después de cuatro temporadas, se marchó al Manchester City, en donde pasó la mayor parte de su carrera durante siete campañas.
Con los Citizens fue donde mejor le fue, al ganar cuatro ligas, cinco Copas de la Liga, dos Community Shields y una FA Cup, completando todo el palmarés de su carrera con un solo equipo. Tras su salida del cuadro de Manchester, Sterling no ha podido recuperar la regularidad, jugando dos temporadas con el Chelsea y siendo cedido al Arsenal para la campaña 2024-2025.
Con esto, Sterling vistió las camisetas del Liverpool, Manchester City, Chelsea y Arsenal, igualando el récord de cuatro equipos del Big Six. A nivel histórico, empató a Nicolas Anelka, quien durante la década de los 2000 jugó precisamente para esos mismos clubes.
Además de estos tres futbolistas, otros cinco jugadores vistieron las camisetas de tres equipos distintos pertenecientes al Big Six. Curiosamente, solo Welbeck se encuentra entre aquellos que lo hicieron jugando en algún momento para el Manchester United, el equipo que menos involucrado se ha visto en los traspasos entre estos seis grandes clubes de Inglaterra:
- Kolo Touré: Arsenal, Manchester City y Liverpool.
- William Gallas: Chelsea, Arsenal y Tottenham.
- Yossi Benayoun: Liverpool, Chelsea y Arsenal.
- Emmanuel Adebayor: Arsenal, Manchester City y Tottenham.
- Daniel Sturridge: Liverpool, Manchester City y Chelsea.
FICHAJES DESTACADOS EN LA PREMIER LEAGUE
Con todavía un mes por delante en el mercado de fichajes de verano, se espera que los equipos de la Premier League continúen incrementando sus plantillas antes del inicio del torneo, con el Chelsea como el club que más futbolistas ha sumado a sus filas.
Entre sus incorporaciones más recientes se encuentran Danny Welbeck, Maxence Lacroix y Morgan Rogers, este último por un precio récord de 137.5 millones de euros. A la lista también habría que sumar el nombre de Jordan Henderson, quien está a punto de concretar su traspaso.
Otra contratación que sobrepasó los 100 millones fue la de Elliot Anderson al Manchester City, club que pagó 135 millones de euros por su carta. El Tottenham también abrió la cartera y, por ahora, suma los nombres de Sandro Tonali y Mateus Fernandes a su plantilla, tras pagar 108 y 99 millones por sus respectivos traspasos.
Liverpool, Arsenal y Manchester United han estado más cautelosos, pero también gastaron millones en Jérémy Jacquet, del Stade Rennais; Christos Tzolis, del Club Brujas; y Youri Tielemans, del Aston Villa, por quienes desembolsaron 63, 40 y 41 millones de euros, respectivamente.