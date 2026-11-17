Después de dos décadas, México volverá a disputar un partido de torneo oficial en Monterrey, y lo hará por primera vez desde la cancha del Estadio BBVA. A continuación, recordamos cómo fue la última vez que el Tricolor pisó tierras regiomontanas para un duelo por los puntos y cuál ha sido su balance histórico en la Sultana del Norte.

Fuera de los duelos de preparación que por lo general se realizan en Estados Unidos, la Selección Mexicana suele concentrar su localía oficial en el Estadio Azteca, recinto donde habitualmente disputa sus eliminatorias y donde incluso sostuvo cuatro de sus cinco duelos del Mundial 2026.

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Sin embargo, para su compromiso de la Concacaf Nations League este 17 de noviembre, el Tricolor se mudará a la casa de Rayados. Esto, debido a que el Estadio Azteca no estará disponible, ya que se encontrará en los preparativos previos para recibir la visita de la NFL el 22 de noviembre, con el juego entre San Francisco y Minnesota.

Más de dos décadas del último partido oficial de México en Monterrey

La última vez que México jugó en Monterrey fue en 2018, cuando venció 3-2 a Costa Rica en un duelo amistoso. Para encontrar su último antecedente en un partido de carácter oficial, hay que remontarse a las eliminatorias rumbo al Mundial de Alemania 2006.

Durante aquel proceso, el conjunto dirigido por Ricardo La Volpe alternó sedes dentro del país. Monterrey recibió al combinado nacional en un par de ocasiones, ambas en el Estadio Universitario de la UANL:

- 17 de noviembre de 2004: México 8-0 San Cristóbal y Nieves (Tercera ronda de eliminatorias)

- 8 de junio de 2005: México 2-0 Trinidad y Tobago (Hexagonal Final)

Un balance favorable en la Sultana del Norte

Contando todos los partidos disputados por México en la capital neoleonesa (tanto oficiales como amistosos), la sede ostenta un registro muy positivo. En 34 encuentros, el Tri acumula 24 victorias, 5 empates y 5 derrotas, lo que representa un 75.49% de efectividad.

A pesar de las buenas cifras, Monterrey también guarda el recuerdo amargo de una de las eliminaciones más dolorosas en la historia de la selección. En el Mundial de México 1986, el Tricolor quedó fuera en cuartos de final tras caer en tanda de penales ante Alemania en el "Volcán".

Obligados a ganar en el Gigante de Acero para evitar la tragedia

En esta ocasión y para estos cuartos de final de la Nations League, el Tricolor quiere evitar otra tragedia como la que pasó ante los teutones. Con el global de 2-3 tras la ida ante Jamaica, México necesita sí o sí de una victoria para no ser eliminado. Aunque para ello hay condiciones, ya que requiere ganar por diferencia de dos o más goles para avanzar directo, o bien un triunfo por la mínima siempre y cuando Jamaica no anote más de un tanto (marcadores como 1-0 o 2-1 le dan el pase por el criterio de gol de visitante).