Enner Valencia se despide de Pachuca y del futbol mexicano; ficha por Boca Juniors
Después de varios días en los que se informó sobre la intención de Boca Juniors de fichar a Enner Valencia, el equipo argentino hizo oficial este jueves 6 de agosto que el ecuatoriano se convertirá en futbolista xeneize después de completar las pruebas médicas.
A través de un breve mensaje, el cuadro argentino dio a conocer la futura incorporación del delantero a sus filas. Valencia estará vinculado con el equipo durante 18 meses, hasta finales de 2027. Además, se informó que llegará el viernes al país sudamericano y que durante el fin de semana realizará las pruebas médicas correspondientes.
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Así es como Enner se despide por segunda ocasión de los Tuzos del Pachuca como uno de sus referentes de los últimos años. Después de la Copa del Mundo, Valencia no volvió a vestir la camiseta de los hidalguenses y ahora se marcha al equipo argentino.
“Enner Valencia llegará mañana por la tarde al país y el sábado por la mañana se realizará los estudios médicos correspondientes. De no surgir inconvenientes, será jugador de Boca”, informó el perfil de Esto es Boca en redes sociales, cuenta que se encarga de informar sobre los traspasos del club.
El ecuatoriano tendrá su primera experiencia en el futbol argentino y acompañará a Leandro Lozano, Álvaro Montero y Sebastián Villa como parte de los refuerzos de Boca Juniors en lo que va del mercado de traspasos.
Así termina la segunda etapa de Enner con los Tuzos, en la que dejó ocho goles en 22 partidos durante la última temporada. En total, fueron dos años los que estuvo el delantero con el equipo de Hidalgo, repartidos entre las campañas 2013-2014 y 2025-2026, y se consagró campeón de goleo del Clausura 2014 con 12 tantos.
El delantero se despidió a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje para la afición: “Me voy agradecido por cada momento vivido, mis compañeros, toda la gente del club y el cariño de la afición. Fue un orgullo volver a vestir estos colores y defender esta camiseta. Hasta pronto, Tuzos”.
Enner también firma su adiós del futbol mexicano, pues durante los otros tres años que pasó en la Liga MX con Tigres logró levantar dos títulos de Liga, dos Campeón de Campeones, una Campeones Cup y una Concachampions. Ahora, con 36 años, buscará dejar su huella en Argentina, como también lo hizo durante su paso por México, Inglaterra, Turquía y Brasil.