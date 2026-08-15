¿Falta de talento? Mexicanos debutan en Europa con apenas cinco jugadores en las mejores ligas
Va ya mes y medio desde que la selección cayó eliminada ante Inglaterra en la Copa del Mundo y México sigue sin exportar futbolistas al viejo continente, por lo que por ahora son 14 los futbolistas mexicanos los que buscarán minutos en Europa con sus respectivos equipos, aunque solamente cinco de ellos lo harán dentro de las cinco ligas más importantes.
Con todo y el buen sabor de boca que dejó la selección mexicana en Norteamérica 2026, es la primera vez en 32 años en la que ningún jugador termina emigrando al viejo continente gracias a su actuación en el Mundial.
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Por lo pronto los representantes mexicanos continuarán siendo 14 en el futbol europeo, en donde por primera vez se tendrán a dos futbolistas nacionales disputando la segunda división de Inglaterra, reflejando el nivel del balompié mexicano en la actualidad, en donde únicamente dos de las ligas más importantes del mundo contarán con alguno de estos jugadores.
ITALIA Y ESPAÑA A DESTACAR
La liga española es la que más jugadores mexicanos tendrá, con las participaciones de Alex Padilla, Obed Vargas y Álvaro Fidalgo, con estos últimos dos también disputando la Champions League con el Atlético de Madrid y Real Betis respectivamente.
En Italia se encuentran Johan Vázquez y Santiago Giménez, cada uno con un presente distinto. Mientras que Johan es un estandarte de la defensa del Genoa, a Giménez cada vez se le asocia más con su salida del club que con minutos a disputar, siendo uno de los principales rumores su partida al Porto; Vázquez por su cuenta pintaba para recalar en un equipo de mayor nivel dentro de la Serie A, pero al final parece que no se moverá.
UN ESCALÓN POR DEBAJO
Stephano Carrillo y Mateo Chávez participarán en la Eredivisie; César Montes y Luis Chávez lo harán en la Liga Premier de Rusia; Rodrigo Huescas en Dinamarca; César Huerta en Bélgica; y Julián Araujo en Escocia. Estos seis futbolistas se desempeñarán un escalón por debajo de las mejores ligas en Europa, aunque algunos de ellos verán actividad en torneos UEFA.
Chávez con el AZ Alkmaar y Huerta con el Anderlecht estarán participando en Europa League, mientras que Huescas lo hará en la Conference con el Copenhague. Con ya una o más temporadas en sus clubes, los futbolistas mexicanos no pudieron despegar pese al Mundial y subir de escalón para la campaña 26/27, por lo que seguirán en ligas de segundo nivel.
ACCIÓN EN LA SEGUNDA DIVISIÓN
Los que jugarán una categoría por debajo son Edson Álvarez con el West Ham y Raúl Jiménez con Wolverhampton, ambos participando en la Championship. Si bien Raúl fue uno de los mejores delanteros de México con cuatro anotaciones en la Copa del Mundo, el nivel mostrado anteriormente con el Fulham ya no le dio para permanecer en la Premier.
Por otro lado está Edson, que tras salir a préstamo la temporada pasada al Fenerbahce, el club turco no lo tomó en cuenta para su plantilla de estrellas para la próxima campaña y terminó la cesión regresando al mexicano a los hammers, con quien aún está por debutar en segunda.
COMPARACIONES DOLOROSAS
El bajo número de mexicanos en torneos importantes de Europa afecta todavía más a su futbol cuando el vecino del norte, Estados Unidos, contará hasta con 23 jugadores en las cinco grandes ligas del viejo continente.
Serán 7 en Premier League, 5 en Ligue 1, 5 en Bundesliga, 4 en Serie A, y 2 en España los que estarán teniendo oportunidad por parte de las barras y las estrellas.
Además de los ya conocidos como Johnny Cardoso, Christian Pulisic, Weston McKennie, Gio Reyna, Folarin Balogun y Tyler Admas, se les estarán sumando Sebastian Berhalter, Max Arfsten y Zavier Gozo, que después de la Copa del Mundo encontraron cabida en clubes de Europa, aunque algunos sean de segunda línea.
Inclusive, el tercer anfitrión del torneo, Canadá, también estará teniendo mayor participación en las mejores ligas europeas que México, contando con ocho jugadores en total esparcidos entre cada uno de los cinco torneos: España (Tajon Buchanan, Tani Oluwaseyi), Francia (Moise Bombito, Derek Cornelius), Italia (Jonathan David, Ismael Kone), Inglaterra (Luc de Fougerolles) y Alemania (Alphonso Davies).