Geyse, del América Femenil, marcó golazo de chilena con la Selección brasileña

Brasil derrotó 3-1 a Argentina en partido de preparación.

Luany, del Atlético de Madrid, fue figura al firmar un gol y una asistencia en 45 minutos de acción.

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Luany (27'), Geyse (39') y Angelina (45') anotaron por la Canarinha en el estadio Beira-Rio, en Porto Alegre.

Maricel Pereyra descontó por la selección albiceleste (51').

Argentina terminó con diez jugadoras tras la expulsión de Agustina Vargas por tarjeta roja directa en el tiempo agregado (92'), con intermediación del VAR.

Brasileñas y argentinas volverán a enfrentarse el martes en la Arena Pernambuco, en Recife.

Con Luany y una desequilibrante Tainá Maranhão, la Seleção hizo una sólida primera mitad, aunque tuvo un par de parpadeos defensivos al comienzo del partido.

Luany quebró el 0-0 inicial con un golazo: un imparable tiro cruzado de derecha.

Y Geyse reforzó la ventaja de las anfitrionas con una chilena.

Ella vive un momento especial. Vuelve a pisar firme después de considerar dejar el fútbol tras la muerte de su hermano Geovanne en un accidente de tránsito en enero del año pasado.

Al borde del descanso, Luany retrasó un balón para Angelina, que puso el 3-0 parcial.

Poco después de la reanudación, Pereyra, la 10 de Argentina, aprovechó un descuido de la zaga verdeamarela y marcó tras una rápida triangulación dentro del área.

Ambos bandos incluyeron múltiples variantes y la segunda parte fue de pocas ocasiones.

Hubo chance para talento nuevo, como Clarinha, de 20 años y ficha del Benfica, quien debutó con la selección absoluta brasileña. La joven festejó la oportunidad para "preparar lo que viene".

A pesar del triunfo, hubo una mala noticia para Brasil.

La lateral Bruninha, que había entrado desde el banquillo, tuvo que abandonar la cancha en camilla, al lastimarse la rodilla derecha. El público la aplaudió a su salida.

Brasil es el primer país de Sudamérica sede del Mundial Femenil, que se jugará entre el 24 de junio y el 25 de julio de 2027. AFP