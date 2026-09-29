Gilberto Mora encabeza el relevo de México: Rafa Márquez dará oportunidades ante Perú

La segunda prueba de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana también servirá como un examen para la nueva generación del Tricolor. México enfrentará a Perú este martes 29 de septiembre con varias modificaciones, minutos para los futbolistas jóvenes y Gilberto Mora como principal figura de un cambio que comenzó a tomar forma durante el empate ante Colombia.

El encuentro se disputará en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, a las 19:00 horas del centro de México. Será el segundo de los cuatro amistosos que el conjunto nacional jugará durante esta ventana internacional, por lo que Márquez deberá repartir las cargas y analizar a diferentes elementos de una convocatoria compuesta por 30 futbolistas.

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Mora llega como el rostro de esta renovación. El mediocampista de 17 años marcó el gol del empate 1-1 frente a Colombia y se convirtió en el futbolista más joven que anota con la Selección Mexicana Mayor. Su actuación volvió a colocarlo en el centro de las versiones que lo relacionan con algunos de los clubes más importantes de Europa.

Rafa no escondió su confianza en el jugador de Tijuana. El seleccionador afirmó que Mora “tiene calidad para jugar en cualquier equipo” y deseó que encuentre una gran opción cuando cumpla 18 años, edad que alcanzará el próximo 14 de octubre y que facilitará una eventual transferencia internacional.

El entrenador también pidió mesura alrededor de un futbolista que, pese a su impacto inmediato, todavía se encuentra en formación. Márquez considera que su familia, los valores que recibió y la experiencia de su padre como jugador profesional le han permitido asimilar la atención sin perder el enfoque. Por eso insistió en protegerlo, permitirle disfrutar el futbol y acompañar su crecimiento antes de elevar las expectativas.

La apuesta por la juventud no termina con Mora. Márquez adelantó que dará minutos a varios de los nuevos convocados para evaluarlos en el contexto de la Selección Mayor. Hugo Camberos, Santiago Sandoval, Óscar García y Álex Padilla forman parte de un grupo que busca aprovechar esta gira para ganarse un sitio dentro del proyecto rumbo al Mundial de 2030.

En la portería tampoco existen puestos asegurados. Raúl Rangel inició ante Colombia, pero el técnico pretende observar a Padilla y García durante los siguientes compromisos. La competencia interna será uno de los principios de su gestión: primero deberán convencerlo para recibir una convocatoria y después tendrán que demostrar que merecen la titularidad.

Los jugadores de Chivas llegaron a Nueva Jersey con poco tiempo de recuperación después de atender sus compromisos de club. Márquez reconoció el cansancio causado por el viaje y explicó que el cuerpo técnico evaluará sus condiciones antes de decidir si comienzan el partido o reciben minutos desde el banquillo.

Más allá de los nombres, México buscará conservar la identidad que mostró frente a Colombia. El Tricolor presionó en territorio rival, recuperó la pelota con rapidez, sostuvo una intensidad elevada y generó suficientes ocasiones para ganar. Tres remates terminaron en los postes, por lo que la definición aparece como el principal aspecto por corregir.

Israel Reyes explicó que la confianza representa una de las primeras señales del nuevo cuerpo técnico. Márquez les ha pedido a sus futbolistas que sean atrevidos, jueguen desde el fondo y pierdan el temor a asumir riesgos con el balón. Esa idea produjo una de las mejores acciones colectivas del encuentro anterior y deberá mantenerse aunque cambien varios integrantes del once inicial.

El defensor del América también ofreció una lectura clara sobre Perú. Reyes describió a sus atacantes como jugadores físicos, verticales y dispuestos a buscar el área desde el primer espacio disponible. México necesitará seguridad en la salida, pero también contundencia defensiva para impedir que el rival aproveche una pérdida o una transición rápida.

Perú llega después de perder 4-1 ante Estados Unidos. La selección dirigida por Mano Menezes alcanzó el descanso con empate gracias a un gol de Gianluca Lapadula, tras asistencia de Yoshimar Yotún, pero recibió tres tantos durante la segunda mitad. El marcador exhibió sus problemas defensivos, aunque también confirmó el peligro de sus referentes cuando encuentran espacio cerca del área.

Márquez espera un adversario competitivo y directo. Su intención consiste en mantener la presión alta, reducir las llegadas peruanas y mejorar la precisión en el último toque. El objetivo no se limita al resultado: también necesita comprobar que la idea de juego puede sostenerse con rotaciones y que los jóvenes responden cuando reciben una oportunidad real.

México encontró en Gilberto Mora una figura capaz de acelerar el relevo, pero el encuentro ante Perú permitirá saber si existe una generación preparada para acompañarlo. Esa será la prueba más importante de la noche: convertir la ilusión producida por un talento excepcional en el primer paso de una renovación colectiva.