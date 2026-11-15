Inglaterra sobrevive con diez, derrota a España y termina con su histórica racha invicta

Inglaterra derrotó 3-2 a España en el Riyadh Air Metropolitano, se apoderó del primer lugar de su grupo en la Nations League y terminó con la histórica racha de 43 partidos sin perder de la campeona del mundo. El equipo de Thomas Tuchel llegó a tener tres goles de ventaja y resistió durante media hora con diez futbolistas ante una reacción española que estuvo muy cerca de completar la remontada.

El conjunto inglés salió con mayor intensidad y generó dos ocasiones durante los primeros minutos. Jude Bellingham exigió a Unai Simón con un remate de cabeza y Anthony Gordon encontró un balón suelto dentro del área, aunque la defensa española alcanzó a bloquear su disparo. Harry Kane también estuvo cerca de marcar después de aprovechar un error de Martín Zubimendi en la salida.

TE PUEDE INTERESAR: Rafa Márquez vio crecer a Lamine Yamal en el Barça y ahora protege a Mora

España perdió pronto a Marc Pubill por una lesión y Pedro Porro ingresó en su lugar al minuto 19. La Roja comenzó a tener mayor posesión, pero no consiguió traducirla en oportunidades claras. Inglaterra presionó la salida, cerró los espacios para Lamine Yamal y atacó cada pérdida del equipo de Luis de la Fuente.

La recompensa llegó poco antes del descanso. Pau Cubarsí derribó a Kane dentro del área y el delantero convirtió el penalti con un disparo potente que superó a Unai Simón al minuto 43. Inglaterra se marchó al vestidor con una ventaja mínima, pero también con la sensación de haber sido superior durante la primera parte.

De la Fuente reaccionó con tres cambios: Dean Huijsen, Pedri y Fermín López sustituyeron a Cubarsí, Fabián Ruiz y Mikel Merino. España adelantó líneas y aumentó la presión, pero quedó expuesta en defensa. Inglaterra aprovechó esa fragilidad con dos golpes consecutivos.

Ezri Konsa apareció completamente libre en un tiro de esquina y marcó de cabeza el segundo al minuto 52. Tres minutos después, Bellingham filtró un pase para Ben White, quien atacó el espacio y venció a Unai Simón en el mano a mano. En menos de un cuarto de hora, el marcador pasó de 0-1 a 0-3.

El partido cambió nuevamente al minuto 62. Elliot Anderson sujetó a Lamine Yamal cuando el extremo se dirigía hacia la portería, provocó un penalti y recibió la tarjeta roja. Mikel Oyarzabal engañó a James Trafford desde los once pasos y redujo la diferencia.

Con un futbolista más, España encerró a Inglaterra. Pedri recuperó un balón en el centro del campo, Fermín aceleró la jugada y Lamine encontró a Nico Williams con un pase hacia el centro del área. El extremo solamente tuvo que empujar el balón para colocar el 2-3 al minuto 75.

Los últimos minutos se disputaron prácticamente en el área inglesa. Lamine probó con disparos desde la derecha, Fermín buscó espacios entre los centrales y Oyarzabal atacó cada servicio. La oportunidad más clara apareció durante el tiempo agregado: Trafford detuvo un remate de Fermín a corta distancia y Oyarzabal mandó fuera el segundo intento por centímetros.

España terminó con 61 por ciento de posesión y 15 disparos, pero Inglaterra defendió su ventaja y consumó una victoria de enorme valor. El resultado también puso fin a los 12 triunfos consecutivos de la selección española y a una racha general de 43 encuentros sin derrota.

Ambos equipos terminaron la fase con 15 puntos y resultados idénticos en sus enfrentamientos directos: España ganó 3-2 en Wembley e Inglaterra respondió con el mismo marcador en Madrid. La selección inglesa se quedó con el primer lugar gracias a su mejor diferencia de goles general, mientras la Roja avanzará a los cuartos de final como segunda del sector.

Inglaterra no solamente consiguió su primera victoria en territorio español desde 2018. También venció a la vigente campeona del mundo, resistió con diez jugadores y demostró que puede competir en escenarios adversos. España reaccionó cuando parecía derrotada, pero esta vez su remontada quedó incompleta.