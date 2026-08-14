Italiano Ciro Immobile dice adiós a las canchas; tetracampeón de goleo y campeón de la Euro
Después de 18 años como profesional, uno de los mejores delanteros que ha brindado Italia en las últimas dos décadas dice adiós al futbol. Con 36 años de edad, Ciro Immobile se retira de las canchas tras su paso por la Liga de Francia.
El atacante puso fin a su trayectoria después de no extender su contrato con Paris FC de la Ligue 1, firmando así su retiro como profesional. Immobile dice adiós a su carrera como goleador con 320 tantos en 650 partidos, en donde conquistó todo tipo de títulos, tanto colectivos como individuales.
TE PUEDE INTERESAR: Inglaterra 6-4 Francia, entre los partidos con más goles de la historia del Mundial
La carrera de Ciro inició en la Juventus en la 2008/2009, aunque su primer gran etapa en el futbol italiano la tuvo con el Pescara en la segunda división, marcando en 28 ocasiones. Esto hizo que regresara a la primera división con el Genoa, pero fue hasta su llegada con el Torino en la temporada 13/14 que comenzó su destape como anotador.
CUATRO VECES CAPOCANONNIERE
Con los de Turín consiguió el primero de sus cuatro campeonatos de goleo en la Serie A, marcando 22 tantos en el torneo local; su segunda mejor etapa en Italia fue con la Lazio, club con el que pasó la mayor parte de su carrera, disputando 340 partidos en los ocho años que estuvo con el equipo romano.
Fue ahí que conquisto sus otros tres títulos de goleo, en 2018, 2020 y 2022, convirtiéndolo en cuatro veces capocanonniere de la liga italiana. Por su gran producción goleadora es que fue nombrado mejor delantero del torneo en 2020 y 2022, así como parte del equipo del año de la Serie A en 2014; en temas internacionales, sus 39 goles en el 2020 le otorgaron la Bota de Oro como máximo romperedes en toda Europa.
En sus ocho años con la Lazio terminó marcando 207 goles en todas las competiciones, ayudándole al equipo a conquistar dos Supercopas de Italia y una Coppa Italia más. Tras su partida del club en 2024 tuvo pasos efímeros por Besiktas, Bologna y más recientemente París FC, en donde únicamente marcó 2 tantos antes de ponerle fin a su carrera.
A pesar de que los números de Immobile no volvieron a ser los mismos que tuvo en la Lazio, al delantero le alcanzó para sumar una Supercopa de Turquía a su palmarés, en donde también se encuentran una Serie B con el Pescara y una Supercopa de Alemania con el Borussia Dortmund.
ÉXITO TAMBIÉN EN SELECCIÓN
Antes de la época oscura de la selección italiana sin calificar a las Copas del Mundo, Immobile formó parte de la plantilla que asistió a Brasil 2014, aunque sin mucho éxito al jugar dos partidos antes de la eliminación tempranera en fase de grupos.
Ciro encontró la redención en la Eurocopa 2020, anotando dos goles y dando otro par de asistencias para encaminar a los italianos a la gran final, en donde terminaron por conquistar el título al derrotar a Inglaterra en casa.
El delantero se despidió de la selección italiana con 17 goles en 57 partidos, lo que agregó a su carrera más tantos como uno de los mejores delanteros que ha tenido Italia en los últimos años, y que tanta falta le hace ahora a la azzurri.