Inglaterra 6-4 Francia, entre los partidos con más goles de la historia del Mundial
Inglaterra y Francia vivieron una feria de goles en el duelo por el tercer lugar, haciendo vibrar las gradas con diez festejos en solo 90 minutos. Sin embargo, este no ha sido el partido con más anotaciones en la historia de las Copas del Mundo. Descubre cuál es el encuentro que ostenta el récord absoluto.
Este sábado 18 de julio, Inglaterra se colgó la medalla de bronce tras derrotar a Les Bleus por un contundente marcador de 6-4. Los tantos del encuentro cayeron de la siguiente manera:
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Inglaterra: Declan Rice al 3', Ezri Konsa al 18'; Bukayo Saka con un triplete al 37', 45+1' y 87'; y Jude Bellingham al 90+8'.
Francia: Kylian Mbappé con un doblete al 48' y al 66', Bradley Barcola al 54' y Ousmane Dembélé al 90+6'.
Ningún otro partido por el tercer puesto había tenido tantas anotaciones hasta ahora. Con este resultado, se superó aquel mítico encuentro de Suecia 1958 en el que hubo nueve festejos, cuando la misma Francia venció 6-3 a Alemania Occidental para quedarse con el bronce.
¿Cuál ha sido el partido con más goles en un Mundial?
En 96 años de historia de la Copa del Mundo, solo seis partidos han alcanzado o superado la barrera de los 10 goles, contando este reciente enfrentamiento entre franceses e ingleses.
Sin embargo, ninguno ha tenido más anotaciones que el duelo entre Austria y Suiza en la edición de 1954. Aquella vez, los helvéticos se encaminaban a una goleada tempranera, ya que en solo 19 minutos se pusieron arriba 0-3. Pero antes del medio tiempo, los austriacos reaccionaron de forma sorpresiva y, para el descanso, ya le habían dado la vuelta al marcador por 5-4.
La segunda parte continuó con la misma intensidad en ambas áreas, con cada equipo intercambiando golpe por golpe. Al final del encuentro, Austria se terminó imponiendo por un marcador de 7-5, registrando un total de 12 anotaciones entre ambas escuadras. Desde ese entonces, aunque otros resultados se han acercado, ninguna cancha ha vuelto a ver las redes moverse tantas veces en un mismo partido.
Los partidos más goleadores en la historia de los Mundiales:
Austria 7-5 Suiza en Suiza 1954) – 12 goles
Brasil 6-5 Polonia (tiempos extras) en Francia 1938 – 11 goles
Hungría 8-3 Alemania en Suiza 1954 – 11 goles
Hungría 10-1 El Salvador en España 1982 – 11 goles
Inglaterra 6-4 Francia en Norteamérica 2026 – 10 goles
Francia 7-3 Paraguay en Suecia 1958 – 10 goles