Javier Aguirre logra su primera victoria con Valencia tras derrotar al Elche de Martín Anselmi

El proyecto de Javier Aguirre al frente del Valencia empieza a dar frutos tras consumar su primera victoria en LaLiga con un 1-0. Para ello, el exentrenador del Tricolor superó en calidad de visitante a otro viejo conocido de la Liga MX: Martín Anselmi, quien fuera estratega de Cruz Azul y que ahora dirige al Elche.

El partido se disputó este domingo 1 de noviembre en la cancha del Estadio Martínez Valero. Dicho encuentro se trataba de un cruce directo entre dos equipos que pelean por la permanencia.

Sin embargo, la actualidad de ambos era distinta, ya que el Elche venía de cuatro partidos invicto, mientras que los valencistas, después de un inicio complicado, apenas empezaban a despegar con la llegada del "Vasco", sumando dos empates pero registrando una derrota en su pasado encuentro ante el Athletic Club.

El partido fue sufrido para el equipo “che”. Como evidencia quedaron las estadísticas del encuentro, en las que los dirigidos por Anselmi, fieles al estilo del entrenador argentino, no solo tuvieron mayor posesión con un 68 por ciento, sino que realizaron más disparos con un total de 18, a cambio de solo 5 del Valencia.

Aun así, los “Murciélagos” fueron certeros y, al 69’, gestaron una contra letal. La jugada terminó con un pase al hueco para Arnaut Danjuma, quien encaró, amagó con disparar, pero prefirió asistir a Umar Sadiq, que tras un recorte se quitó a la defensa y mandó a guardar la redonda para el 0-1 definitivo. Tras la victoria, Aguirre y Valencia dan un paso en la lucha por la salvación.

De esta manera, tras cuatro partidos, Aguirre por fin obtuvo su primera victoria con “Los Naranjeros”. Además, sumó su quinta unidad desde que arribó al cuadro español para colocar al Valencia con un total de 9 puntos y despegarse del último lugar en el cual tomó al equipo, dejando atrás al Málaga con 5 unidades.

Si bien todavía se ubica en el penúltimo sitio dentro de la zona de descenso, solo un punto es lo que lo separa de salir de ella. Además, la tabla se encuentra tan cerrada que el octavo sitio, el Villarreal, tiene 12 puntos. Es así que solo son tres puntos los que ahora separan al conjunto del "Vasco" de colocarse en la parte media de la tabla.

El próximo sábado 7 de noviembre, el cuadro del mexicano tendrá la misión de recibir en Mestalla a un Real Madrid repleto de estrellas como Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Federico Valverde y Thibaut Courtois, todos bajo el mando de José Mourinho.