Javier Aguirre tras perder ante el Real Madrid: "Fueron superiores"

El Real Madrid ganó 3-0 en el campo del Valencia en la duodécima fecha de LaLiga.

Los goles fueron de Federico Valverde (28'), Arda Güler (36') y Kylian Mbappé (75').

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El Real Madrid mantiene su marcha triunfal con su octava victoria oficial consecutiva antes del parón de selecciones de la próxima semana.

El equipo merengue se mostró superior a un Valencia que no renunció a intentar presionar arriba, pero que acabó metido atrás por el empuje visitante en un partido muy bronco.

"Fueron superiores, merecieron la victoria y creo que no nos queda más que seguir trabajando", dijo el técnico del Valencia, Javier Aguirre.

El Real Madrid dominó animado por Arda Güler en el centro del campo, mientras por la izquierda triangulaban Yan Diomande, Jude Bellingham y Mbappé para llevar el peligro.

"(Los jugadores blancos) están respondiendo individualmente y como equipo de un modo espectacular", consideró el entrenador portugués José Mourinho tras el encuentro.

Diomande, titular en la izquierda ante la ausencia por sanción de Vinícius, sigue ganando enteros en su particular pugna por el puesto con el brasileño.

El Valencia sigue hundido en la penúltima posición de la clasificación sin que Aguirre logre reactivar al equipo. AFP