Jorge Jesus abre la puerta a Cristiano Ronaldo, pero lanza una advertencia
Portugal anunció oficialmente a su nuevo director técnico, Jorge Jesus, quien abrió de nueva cuenta las puertas del combinado nacional a Cristiano Ronaldo. El estratega declaró que hablará con el astro luso para conocer el rol que tendrá de cara al proyecto rumbo al Mundial de 2030.
"Cris nunca va a ser un problema para la selección, ni para mí. Cuando tenga que tomar una decisión, hablaré con Cris, pero no solo con él, sino con todos individualmente. Cris es un símbolo del fútbol portugués, de la selección y de Portugal".
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La presentación oficial se llevó a cabo este viernes 10 de julio. El estratega de 71 años será quien tome las riendas de la escuadra lusa tras la salida del español Roberto Martínez, luego de la eliminación en los octavos de final de la presente justa de Norteamérica 2026.
Habrá límites y condiciones
Cabe recordar que Ronaldo había declarado previamente que la edición de 2026 iba a ser su última Copa del Mundo. Aun así, Jorge Jesus no descartó que el delantero de 41 años siga siendo tomado en cuenta, aunque con una advertencia.
"Mientras juegue y esté en condiciones de ser seleccionado, yo lo haré, con ciertos límites y según las circunstancias que yo considere que son las mejores para la selección", apuntó el técnico.
Ya sabe cómo es trabajar con Cristiano Ronaldo
Jorge Jesus dejó en claro que ya sabe cómo es trabajar con Cristiano Ronaldo. Durante la última campaña lo dirigió en el Al-Nassr, con el que conquistó el título de liga en Arabia Saudita.
"Cris trabajó un año conmigo, no sufrió ninguna lesión, recorría ocho kilómetros por partido y a una velocidad superior a los 25 kilómetros por hora".
Del mismo modo, señaló que, tal como lo hizo en el fútbol árabe, tendrá la mano firme para sacarlo del campo.
"Cuando creía que tenía que jugar, jugaba; cuando creía que no tenía que jugar, no jugaba".
Incluso, mencionó que Cristiano ya conoce el nivel de exigencia de su forma de trabajar.
"Lo sustituí 16 veces. Por lo tanto, nunca nos confundimos", explicó con contundencia.
¿Quién es Jorge Jesus, el nuevo estratega de Portugal?
Jorge Jesus fue un futbolista portugués entre las décadas de 1970 y 1980. No obstante, los mayores éxitos de su trayectoria no los encontró en la cancha, sino desde el banquillo. Tras retirarse a los 35 años, inició su carrera como entrenador en 1990.
En total ha dirigido a 11 equipos de su país, siendo su paso más destacado su primera etapa con el Benfica, entre 2009 y 2015. Durante ese periodo conquistó tres títulos de liga y dos subcampeonatos de la Europa League.
Fuera de Portugal dirigió al Flamengo, con el que se coronó en el Brasileirão y la Copa Libertadores en 2019. Asimismo, se hizo de un lugar en el fútbol árabe con el Al-Hilal, al cual guio al título de liga en la temporada 2023-24, además del ya mencionado Al-Nassr, escuadra con la que también se proclamó campeón.