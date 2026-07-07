El fin de una era; Cristiano Ronaldo se despide de las Copas del Mundo
Cristiano Ronaldo ha dicho adiós a las Copas del Mundo. Norteamérica 2026 se ha convertido en la última edición que tuvo el honor de contar con la participación del astro portugués, quien a lo largo de 20 años y seis Mundiales se encargó de imponer récords, pero cuya última función no terminó con un final feliz.
Este lunes 6 de julio se celebró el duelo entre Portugal y España por los octavos de final. El juego concluyó con una dolorosa victoria de La Furia Roja gracias a un gol en el tiempo de compensación de Mikel Merino, el cual apagó de golpe las esperanzas lusitanas en este torneo.
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Al término del encuentro se pudo apreciar la tristeza de Ronaldo, quien se marchó entre lágrimas del terreno de juego. Y es que no solo fue por el resultado o la eliminación, sino que también significó el último partido en esta justa para el futbolista de 41 años.
El último baile mundialista de Cristiano Ronaldo
Apenas un día atrás, en la conferencia de prensa previa al encuentro, el "7" de Portugal confirmó que esta era la última vez que la afición iba a poder verlo en el máximo torneo del fútbol. Por ello, su derrota ante España representó su despedida de la Copa del Mundo.
“Tengo que disfrutar lo máximo posible, será mi último Mundial (...) Independientemente de lo que pase, Cristiano saldrá con la conciencia tranquila, no al 100, sino al 1,000 por ciento. Porque el fútbol y la vida me lo han dado todo", mencionó ante los micrófonos.
"Ni seré más, ni seré menos si gano el Mundial"
A lo largo de su trayectoria, Cristiano Ronaldo marcó la era moderna del balompié, siendo uno de los jugadores más exitosos tanto a nivel colectivo como individual. Ejemplo de ello es su palmarés con cinco Balones de Oro, cinco títulos de Champions League, dos de la Nations League y una Eurocopa, además de sus múltiples campeonatos en Inglaterra, España, Italia y Arabia Saudita.
No obstante, la Copa del Mundo se convirtió en el único trofeo que le fue esquivo. Con Portugal disputó un total de seis ediciones. En todas ellas dejó su huella goleadora, convirtiéndose en el primer y único jugador en la historia capaz de romper las redes en seis Copas del Mundo diferentes.
Aun así, lo más cerca que estuvo de acariciar la gloria fue en su primera justa, en Alemania 2006. Ahí, con apenas 21 años, fue una de las figuras de la selección que alcanzó las semifinales, algo que los lusitanos no conseguían desde Inglaterra 1966 con Eusebio y que, hasta ahora, tampoco han vuelto a replicar.
Aun así, Cristiano Ronaldo se ha encargado de recalcar que, más allá de la dimensión de un Mundial, un trofeo no definirá su legado. Así lo señaló previo a su duelo con España: "Ni seré más Cristiano si gano el Mundial, ni seré menos si lo pierdo”.
- Alemania 2006: Llegó a semifinales y anotó 1 gol.
- Sudáfrica 2010: Llegó a octavos de final y anotó 1 gol.
- Brasil 2014: Se quedó en fase de grupos y anotó 1 gol.
- Rusia 2018: Llegó a octavos de final y anotó 4 goles.
- Qatar 2022: Llegó a cuartos de final y anotó 1 gol.
- Norteamérica 2026: Llegó a octavos de final y anotó 3 goles.
- Los récords de Cristiano Ronaldo en Mundiales
A pesar de no ganar el título, Cristiano Ronaldo no pasó desapercibido durante sus seis Copas del Mundo. De hecho, el jugador nacido en el archipiélago de Madeira dejó varias marcas personales, algunas de ellas récords absolutos para el fútbol internacional:
- Mundiales disputados: 6 justas (Récord histórico compartido con Lionel Messi y Guillermo Ochoa).
- Mundiales marcando gol: 6 justas (El único en toda la historia).
- Goles marcados en Mundiales: 11 goles (Máximo anotador histórico de Portugal en el torneo).
- Partidos disputados en Mundiales: 27 encuentros (Segundo máximo registro en la historia).
- Tiempo jugado en Mundiales: 2,205 minutos (Cuarto máximo acumulado en la historia).
¿Seguirá jugando?
Por el momento, Cristiano Ronaldo, consciente de que está en la recta final de su etapa profesional, ha dejado entrever que su retiro de las canchas está cerca. Sin embargo, ha dejado claro ante la prensa que él será el único que decida hasta dónde llegará su carrera.
“Voy a ser yo el que decida cuándo irme, no vosotros. Siempre me hacéis la misma pregunta: si este es el último. Ya veremos. No quiero llamar la atención sobre eso”.
De momento, el atacante todavía tiene contrato vigente hasta junio de 2027 con su club, Al-Nassr. Por esta razón, en teoría, seguiremos viendo los goles del "Comandante" un año más en el fútbol de Arabia Saudita.