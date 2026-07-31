La caída de Benjamin Mendy: subasta la réplica de su Copa del Mundo de Rusia 2018
Muy lejos queda aquel 2018 en el que Benjamin Mendy se consagró campeón del mundo con la selección francesa; de aquel lateral de Rusia 2018 solo queda la anécdota, pues entre escándalos fuera de la cancha y un bajo rendimiento, poco es lo que se habla de él dentro del campo.
Y es que de aquel Mundial, a Mendy solo le queda ya el recuerdo, pues se desprendió de la réplica de la Copa del Mundo que se les da a los futbolistas ganadores del torneo. De acuerdo con el medio Sportune, el defensor vendió la réplica de su copa por 54 mil euros en una subasta internacional.
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Después de una puja entre coleccionistas y fanáticos del fútbol, la casa estadounidense Goldin, empresa especializada en productos deportivos, vendió la pieza por 54 mil euros, acompañada de un sello de autenticidad firmado por el propio Mendy, lo que le daba validez a su venta.
El trofeo de Rusia 2018 presentaba algunas fisuras en la parte inferior, además de marcas de uso. Según señala L’Equipe, la venta de esta pieza de colección se cerró el 25 de julio, donde otros objetos de valor fueron ofertados como parte de la "Global Football Auction Part 2", un evento que ofrecía artículos de estrellas del deporte como Pelé, Lionel Messi y Lamine Yamal.
LA CAÍDA DE BENJAMIN MENDY
Desprenderse de un trofeo como la Copa del Mundo puede ser señal de lo desconectado que ya está Mendy del fútbol, después de su pérdida de nivel y los escándalos sexuales en los que estuvo involucrado. La carrera del francés prometía mucho antes de Rusia 2018, cuando pasó del Olympique de Lyon al Manchester City por una cifra récord de 58 millones de euros.
En 2021 su carrera dio un giro de 180 grados cuando fue vinculado a un proceso judicial por varios cargos de violación que lo alejaron de las canchas durante dos años, periodo en el que incluso estuvo en prisión.
Después de ser declarado no culpable en 2023, Mendy intentó regresar al fútbol con el FC Lorient y el FC Zürich, pero sin mucho éxito; desde 2025 forma parte del Pogon Szczecin de la liga de Polonia, con el que continuará en la temporada 2026-27.
UNO MÁS A LA LISTA
A pesar de lo sorprendente que puede ser que un futbolista se desprenda de un título tan importante como la Copa del Mundo, no es el primero que se deshace de sus reliquias personales para hacerse de un dinero extra.
Dentro de la misma Copa del Mundo, pero la de 1998, un futbolista croata que se mantuvo en el anonimato subastó su medalla de bronce por un precio que rondó los 7 mil 500 euros. Ante la sorpresa, la federación croata lanzó un comunicado en el que señaló que las medallas eran individuales y que cada ganador podía hacer lo que quisiera con ellas.
Otro campeón del mundo que vendió su medalla fue Paulo Cézar Lima, integrante de la selección brasileña que conquistó el Mundial de México 70. En una entrevista, confesó que su adicción a las drogas lo llevó a vender su presea en uno de los momentos más oscuros de su vida.
TAMBIÉN OCURRE EN OTROS DEPORTES
Estos casos no están ligados únicamente al fútbol, pues en otras disciplinas como la natación, la lucha libre o el baloncesto, los atletas también se desprenden de sus posesiones.
Existe el caso de Ryan Lochte, nadador olímpico que subastó tres de sus medallas olímpicas por 385 mil 520 dólares. En su momento, el estadounidense atravesaba un complicado proceso de divorcio y deudas acumuladas, por lo que tuvo que desprenderse de sus preseas, algo que ya había hecho anteriormente con sus medallas de plata y bronce.
En la lucha libre está el caso de "Superstar" Billy Graham, leyenda de la WWE, que puso en venta su anillo del Salón de la Fama a través del portal eBay por 11 mil 500 dólares. Hubo dos motivos que llevaron al exluchador a vender esta pieza; el primero fue una molestia con el entonces dueño de la empresa, Vince McMahon, quien se negaba a construir un edificio real para el Salón de la Fama, como ocurre en otras disciplinas.
El segundo motivo fue más personal, pues Graham necesitaba dinero para pagar sus medicamentos tras un trasplante de hígado al que se había sometido.
Fuera de los casos extremos también está el de Kareem Abdul-Jabbar, leyenda de la NBA con Los Ángeles Lakers y Milwaukee Bucks, que en 2019 subastó cuatro de sus anillos de campeonato, además de otros 234 objetos de colección, para una causa benéfica, recaudando alrededor de 3 millones de dólares por todos ellos.