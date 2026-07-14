La Copa del Mundo cumple 96 años: así fue la primera justa de Uruguay 1930
Un día como hoy, 13 de julio de 1930, comenzó la aventura de la Copa del Mundo. Se trató de un torneo que, antes de convertirse en el fenómeno global que es hoy, tuvo que sortear dificultades, polémicas y carencias logísticas, pero siempre con la firme misión de sembrar la semilla de lo que terminaría convirtiéndose en el evento deportivo más grande del planeta.
La historia de este certamen comienza con la fundación de la FIFA en 1904. Durante sus primeros años, la federación no tenía una competición propia, por lo que dependía de los Juegos Olímpicos para definir al campeón internacional. Fue así que, tras varios años, se propuso realizar la primera Copa del Mundo en 1930, eligiendo a Uruguay como sede debido a que era bicampeón olímpico y, además, el gobierno uruguayo se comprometió a cubrir todos los gastos de la organización.
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Aun así, la primera edición del torneo enfrentó diversos problemas para concretarse, derivados de las limitaciones de la época. En un inicio, la Copa estaba prevista para 16 participantes, sin eliminatorias y con todos los equipos invitados. Sin embargo, el certamen terminó reduciéndose a 13 selecciones, ya que Japón y Siam (actual Tailandia) declinaron acudir porque el viaje era demasiado largo, mientras que Egipto no pudo llegar tras perder el barco que lo trasladaría a Uruguay.
La Selección Mexicana disputó el partido inaugural y recibió el primer gol en la historia de los Mundiales
Debido a la cantidad de equipos, el formato tuvo que modificarse con una fase de grupos integrada por cuatro sectores: uno con cuatro selecciones y los otros tres con tres equipos cada uno. Posteriormente, los líderes de cada grupo avanzaban a las semifinales, antes de disputar la gran final.
En cuanto a la inauguración, se llevaron a cabo dos partidos de manera simultánea: México contra Francia y Estados Unidos frente a Bélgica, ambos celebrados el 13 de julio de 1930. Aunque comenzaron al mismo tiempo, los registros oficiales reconocen a Lucien Laurent como el autor del primer gol en la historia de los Mundiales, anotado durante la victoria de Francia por 4-1 sobre México.
El rey que participó en el torneo
Además, hay que señalar que varios de los participantes eran amateurs. Como ejemplo está el caso de Rumania, donde el rey Carlos II se designó a sí mismo como responsable de la conformación del equipo nacional, respaldando a un plantel cuya base estaba integrada por trabajadores de una empresa petrolera. También destaca el caso de la selección de Cuba, cuyo portero titular, Benito Carvajales, era locutor y jugaba un partido sí y otro no, ya que debía narrar los encuentros por la radio.
La primera polémica en una final mundialista
Tras la fase de grupos, Argentina, Estados Unidos, Yugoslavia y Uruguay avanzaron a las semifinales. Los argentinos vencieron 6-1 a los norteamericanos, mientras que los charrúas hicieron lo propio con los balcánicos por el mismo marcador. Así quedó definida una final que ya reflejaba la histórica rivalidad del Clásico del Río de la Plata.
De hecho, el partido por el título estuvo marcado por una de las primeras grandes controversias del torneo, ya que una de las reglas de aquella edición establecía que cada selección debía presentar su propio balón. El conflicto surgió porque ninguno de los equipos quería disputar el encuentro con la pelota del rival. Finalmente, se llegó a un acuerdo para jugar el primer tiempo con el balón argentino y el segundo con el uruguayo.
Al final, Uruguay se proclamó campeón al imponerse 4-2 con goles de Pablo Dorado, José Pedro Cea, Victoriano Santos Iriarte y Héctor Castro, levantando así la primera Copa Jules Rimet. Carlos Peucelle y Guillermo Stábile marcaron los goles de la Albiceleste.
De un torneo semiprofesional a un fenómeno global
Hoy, 96 años después de aquel torneo semiprofesional de 13 equipos que ni siquiera era transmitido por televisión, el futbol ha cambiado por completo. En Norteamérica 2026, la Copa del Mundo se convirtió en un certamen de 48 selecciones seguido por millones de aficionados alrededor del mundo, con coberturas en vivo tanto en medios tradicionales como digitales.
Y en la próxima edición, en 2030, el torneo celebrará su centenario con una fiesta que tendrá como sedes a seis países: Uruguay, Argentina, Paraguay, España, Portugal y Marruecos.