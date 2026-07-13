FIFA analizará la posibilidad de ampliar la Copa del Mundo a 64 selecciones tras la edición de 2026
La Copa del Mundo de 2026 aún no termina y la FIFA ya piensa en el futuro. El presidente del organismo, Gianni Infantino, reveló que la posibilidad de disputar un Mundial con 64 selecciones será analizada una vez concluya el torneo, luego de calificar como un éxito la primera edición con 48 equipos.
En entrevista con el medio suizo Bluewin, el dirigente aseguró que la expansión del torneo ha cumplido con el objetivo de hacer la Copa del Mundo más representativa para las federaciones de todos los continentes.
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"Sin duda es un tema que se analizará y discutirá en los órganos correspondientes después de este Mundial", afirmó Infantino al ser cuestionado sobre la posibilidad de ampliar el torneo a 64 selecciones.
Infantino defiende el formato de 48 selecciones
El presidente de la FIFA aseguró que el cambio de 32 a 48 participantes ha dado resultados positivos tanto en el nivel competitivo como en la representación de países de distintas confederaciones.
"Sí, al 100%. Ha sido un enorme éxito con 48 equipos. Todas las selecciones jugaron a un gran nivel. Equipos de todos los continentes marcaron goles y sumaron al menos un punto. Nueve de las diez selecciones africanas avanzaron a la fase de eliminación directa", señaló.
Asimismo, reiteró que la misión de la FIFA es ofrecer oportunidades a un mayor número de países.
"Cada nación debe poder soñar con disputar un Mundial. El nivel de las selecciones sigue creciendo en todo el mundo y, si no damos a los países más pequeños la oportunidad de participar, también les quitamos el incentivo para seguir desarrollándose", agregó.
El nuevo formato mantiene abierto el debate
La ampliación del Mundial de 32 a 48 selecciones, aprobada por la FIFA en 2017, incrementó el torneo de 64 a 104 partidos y permitió que más países debutaran en una Copa del Mundo. Selecciones como Cabo Verde aprovecharon el nuevo formato y lograron avanzar a la fase de eliminación directa.
No obstante, el sistema también ha generado opiniones divididas debido a que 32 de las 48 selecciones avanzan a la ronda de eliminación directa. Pese a ello, Infantino dejó claro que la posibilidad de un Mundial con 64 equipos formará parte de las discusiones de la FIFA una vez concluya la edición de 2026.