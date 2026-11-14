La era post-Messi y Cristiano Ronaldo arranca con derrotas, gradas vacías y caídas en redes sociales

Esta Fecha FIFA marcó el inicio de una nueva era para el futbol internacional. Por primera vez, Argentina y Portugal disputaron sus primeros partidos sin Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, luego de que ambas figuras anunciaran sus respectivos retiros de dichos combinados nacionales. Pero esta nueva etapa comenzó con un fenómeno que se experimentó desde la cancha hasta las gradas y las redes sociales.

Por un lado, la Albiceleste sostuvo el viernes 13 de noviembre un duelo ante Uruguay, que más allá de ser amistoso revivía la rivalidad del clásico del Río de la Plata. A pesar de que los dirigidos por Lionel Scaloni marcaron el rumbo del encuentro, les faltó la contundencia de la Pulga que cambiara el trámite y no evitaron la derrota por 1-2.

En tanto, Portugal, este sábado 14, se llevó una humillación en su propia casa por la jornada 5 de la Nations League. Los lusitanos recibieron a Dinamarca, escuadra que, ya sin el temor de enfrentar al artillero de 41 años, salió a dominar el encuentro y golear 1-4, arruinando por completo el homenaje que los portugueses habían preparado para su histórico capitán.

La Bombonera lució semivacía en el primer partido de Argentina sin Messi

Pero el adiós de las dos estrellas no solo repercutió en el resultado. Por ejemplo, la ausencia de Messi también se notó de inmediato en la grada.

El duelo ante Uruguay se celebró en La Bombonera de Boca Juniors, un recinto con capacidad para 58 840 espectadores. Sin embargo, para este primer partido de Argentina sin la Pulga, las butacas de varias secciones lucieron vacías, ya que, de acuerdo con el diario Olé, la asistencia apenas rondó los 21 mil aficionados; es decir, alcanzó solo un 35.7 por ciento de ocupación.

Esto contrasta con las 85 000 personas que se dieron cita en el Estadio Monumental de Buenos Aires para la ya mencionada despedida de Messi con la Albiceleste.

Portugal pierde más de dos millones de seguidores tras el adiós de CR7

En cuanto a Portugal, para su partido contra el selectivo danés utilizó el Estadio Municipal de Braga, con capacidad para 30 286 personas, al cual entraron 24 879, un 82.1 por ciento.

No obstante, el abandono de sus seguidores no se dio como tal en las gradas, sino en las redes sociales. Desde que Ronaldo dijo adiós al equipo el 5 de noviembre, el selectivo pasó de tener en su cuenta de Instagram 24.6 millones de seguidores a solo 22.5 millones al momento de la redacción de este artículo. Esto quiere decir que, a raíz de la salida del “Comandante”, el equipo perdió 2.1 millones de followers en dicha plataforma digital.

Ahora, ambas escuadras no solo deberán renovar su equipo para suplir las bajas de estas dos leyendas que marcaron la última época en sus selectivos, sino que también tendrán que reconectar con la afición a través de sus nuevas estrellas.