La FIFA retira el plan de inversión privada tras la reacción mundial negativa
"Esta propuesta no seguirá adelante", así fue como Gianni Infantino, presidente de la FIFA, reconoció la falta de apoyo y las críticas hacia sus reformas relacionadas con el proyecto FIFA Forward Enterprise. El directivo confirmó que, de momento, queda cancelada la iniciativa que contemplaba abrir la gestión comercial de las competiciones de la FIFA a la inversión privada.
Lo anterior lo dio a conocer el propio organismo rector del fútbol mundial este viernes 31 de julio, mediante un comunicado, donde justificó la intención original de la medida.
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"El proyecto FIFA Forward Enterprise tenía como objetivo sentar las bases para fortalecer aún más a nuestras Asociaciones Miembro de la FIFA y nuestro deporte a nivel mundial, especialmente en aquellos países donde el apoyo es más necesario".
La presión por el boicot de la UEFA
Cabe señalar que, apenas un día antes, la UEFA había publicado su propio comunicado en el que condenaba rotundamente que la Copa Mundial fuera utilizada como "un producto de inversión". Asimismo, el organismo europeo advirtió que los mecanismos planteados para la repartición de capital podían derivar en actos de coacción e intimidación hacia las federaciones más pequeñas.
Ante este panorama, la UEFA declaró que, por el momento, ninguna de sus 55 selecciones nacionales iba a participar en las próximas competiciones organizadas por la FIFA si el plan continuaba en marcha. Asimismo, sin llegar a adoptar la misma postura, CONMEBOL, la Concacaf y la AFC habían cuestionado la falta de transparencia del proyecto.
Por esta razón, el organismo rector aclaró que la iniciativa únicamente continuaría en pie en caso de contar con el respaldo unánime de todas las asociaciones miembro.
"Tras escuchar atentamente todas las opiniones, ha quedado claro que el proyecto ha creado divisiones que, independientemente del nivel de apoyo, ya no benefician el objetivo planteado inicialmente (...) Por consiguiente, esta propuesta no seguirá adelante", indicó Infantino.
Diálogo de cara al futuro
Pese a la cancelación de FIFA Forward Enterprise, Infantino manifestó su intención de establecer espacios de diálogo con las partes interesadas en los proyectos de desarrollo del fútbol.
"De cara al futuro, mi intención es reunir a todas las partes interesadas en los próximos días y semanas, con el espíritu de un interés común por nuestro deporte y con el objetivo de seguir impulsando el fútbol en todas partes, especialmente en aquellos países que más necesitan nuestro apoyo", concluyó.