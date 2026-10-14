La Selección Femenil de México derrotó 3-1 a Jamaica en Querétaro

La Selección Femenil de México derrotó 3-1 a Jamaica en partido de preparación disputado ante más de 22 mil espectadores en el Estadio La Corregidora, de Querétaro.

El Tri se quedó con el triunfo en suelo queretano gracias a un autogol de Swaby a los 7 minutos y los tantos de Maricarmen Reyes a los 32' y Lizbeth Ovalle a los 58'.

Maricarmen, mediocampista de Tigres Femenil, no pudo contener el llanto tras su anotación, pues volvió a la Selección después de año y medio alejada de las canchas por una lesión de rodilla.

Por su parte, La Maga Ovalle hizo estallar en júbilo a toda La Corregidora con su golazo de tiro libre, luego de una dura falta sobre Scarlett Camberos, capitana del América Femenil.

Jamaica acortó distancias a los 60 minutos también con un golazo de Kiki Van Zanten, quien remató desde fuera del área.

El duelo entre mexicanas y jamaicanas sirvió además para ver el debut de Jana Gutiérrez con la Selección Mayor. La defensa de las Águilas ingresó en el segundo tiempo en lugar de Kim Rodríguez, también futbolista azulcrema.

Este fue el último ensayo de México previo al vital partido contra la Selección de Haití el 28 de noviembre en Dallas, donde el ganador se quedará con el boleto al Mundial de Brasil 2027.

El recuento de México en esta Fecha FIFA fue de un triunfo y la derrota de hace unos días 4-3 ante Jamaica en el Estadio Victoria, en Aguascalientes.

La buena noticia es que Haití tuvo una Fecha FIFA de pesadilla, ya que perdió 5-1 ante Japón y 7-1 ante Australia, así que el Tri tiene todo para vencer a las haitianas en suelo texano y calificar a la Copa del Mundo del próximo año.