Las 3 razones detrás del histórico cambio de calendario de la MLS para la temporada 2027-28
Con más de 30 años de existencia, la MLS continúa transformando su modelo deportivo para conseguir los mejores resultados tanto dentro como fuera de la cancha, por lo que uno de sus movimientos más importantes está por llevarse a cabo: la reestructuración de su calendario para emparejarse con las mejores ligas de Europa.
En un intento por continuar mejorando su competitividad, la MLS verá en la temporada 2027-2028 un cambio drástico en su calendario de juego, pasando de jugar de febrero a noviembre a adaptarse a las fechas internacionales, iniciando a finales de julio y concluyendo en mayo del año siguiente.
Te puede interesar: Mohamed critica la Leagues Cup y lamenta ventaja para la MLS
Será el cambio más importante que ha tenido la liga estadounidense desde su creación en 1994, adaptándose a una temporada de verano a primavera, como se acostumbra en otras partes del mundo. Si bien seguirán contando con su formato de temporada regular más una fase de playoffs, las fechas se modificarán para intentar ser considerada como una liga top tanto en el continente americano como en el europeo.
EN BUSCA DE LA ÉLITE
Con esto también se empatarán los mercados de fichajes que se tienen en Europa, por lo que será más fácil contratar jugadores de élite para los clubes de la MLS. Con esa idea es que buscarán encarar las siguientes temporadas, pues, con la intención de aumentar el tope salarial y permitir un jugador franquicia más por equipo, esperan aumentar la competitividad de sus equipos para torneos internacionales como la Leagues Cup, la Concacaf Champions Cup o el Mundial de Clubes.
Además, la calendarización de la FIFA permitirá que los futbolistas acudan a las convocatorias de sus selecciones sin tener que abandonar a sus clubes en partidos oficiales, como sucede con las competencias veraniegas como la Eurocopa, la Copa América o la Copa Oro.
Así lo comentó el propio comisionado de la liga, Don Garber, cuando se hizo el anuncio del cambio de estructura dentro del futbol de los Estados Unidos:
"Alinear nuestro calendario con el de las mejores ligas del mundo fortalecerá la competitividad global de nuestros clubes, creará mejores oportunidades en el mercado de fichajes y garantizará que nuestros Playoffs de la MLS Cup, presentados por Audi, sean los protagonistas ininterrumpidamente. El cambio de calendario es una de las decisiones más importantes de nuestra historia", declaró.
Y es que, a pesar del crecimiento de la MLS, en torneos internacionales continúa quedándose corta en instancias finales, aun cuando su presencia es cada vez más común. Como ejemplo está la Concacaf Champions Cup, un torneo dominado por equipos de la liga estadounidense y mexicana, pero que, al momento de contar los triunfos, tiene a la Liga MX como amplio dominador, con solo un equipo de la MLS ganando el título en los últimos 20 años.
Por ahora, la liga norteamericana cuenta con grandes estrellas como Heung-Min Son, Marco Reus, Robert Lewandowski, Casemiro, Thomas Müller, Lionel Messi, entre sus filas, solo por nombrar a algunos, pero busca continuar ampliando su cartera de futbolistas con este nuevo cambio en el calendario.
¿CÓMO SE JUGARÁ LA TEMPORADA 2027-28?
La temporada comenzará a finales de julio, con un parón invernal que irá de mediados de diciembre a principios de febrero, como lo hacen otras ligas que sufren de climas extremos en esas fechas, como la Bundesliga, para continuar con el resto de la temporada regular hasta mayo, mes en donde comenzarán los playoffs y la gran final.
La campaña de 2026 será la última con el actual calendario, la cual termina a finales de noviembre, por lo que habrá un pequeño torneo entre ambas ediciones que servirá como transición para la nueva etapa de la MLS.
Este torneo irá de febrero a mayo de 2027 y contará con 14 partidos de fase regular, postemporada y final. Los resultados que se obtengan en este certamen funcionarán para las clasificaciones de la Lamar Hunt U.S. Open Cup, el Campeonato Canadiense, la Leagues Cup y la Copa de Campeones de Concacaf.
La idea de la transición viene pensándose desde 2023 con la iniciativa presentada por los dueños de los equipos, aficionados y los propios futbolistas. A pesar de que el cambio parece muy abrupto, la MLS informa que el 91 por ciento de sus partidos se seguirán llevando a cabo en las fechas que ya lo venían haciendo con anterioridad.