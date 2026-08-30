¡Ley del ex! Chucky Lozano marca su primer gol con LA Galaxy ante San Diego FC
Hirving “Chucky” Lozano necesitó enfrentarse a su antiguo equipo para estrenarse como goleador con LA Galaxy. El mexicano marcó su primer tanto con el conjunto angelino, aunque su anotación no alcanzó para evitar la derrota 3-1 frente a San Diego FC.
La noche tuvo todos los ingredientes para Lozano: regreso ante su exequipo, gol y una oportunidad para que Galaxy se metiera nuevamente en el partido. Sin embargo, San Diego resistió incluso después de quedarse con diez jugadores y terminó llevándose los tres puntos.
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San Diego golpeó primero
El partido comenzó cuesta arriba para LA Galaxy. Apenas al minuto 11, Elias Achouri abrió el marcador para San Diego FC y puso el 1-0 ante un cuadro angelino que tuvo que remar contracorriente desde muy temprano.
Galaxy buscó reaccionar, pero se fue al descanso sin poder encontrar el empate. Y apenas comenzaba la segunda mitad cuando recibió otro golpe.
Kieran Sargeant apareció al minuto 48 para convertir el 2-0 y ampliar la ventaja de San Diego. Parecía una noche muy complicada para los visitantes, pero dos minutos después el partido volvió a cambiar.
San Diego se queda con diez y aparece Chucky Lozano
Al minuto 50, Jeppe Tverskov recibió la tarjeta roja y dejó a San Diego FC con diez futbolistas. LA Galaxy encontró entonces una puerta abierta. Y Hirving Lozano fue quien decidió atravesarla.
Cinco minutos después de la expulsión, al 55', el delantero mexicano consiguió el 2-1 y escribió una pequeña historia personal: fue su primer gol como jugador de LA Galaxy.
Además, lo consiguió precisamente contra San Diego FC, el equipo en el que militó antes de incorporarse al conjunto angelino.
La famosa ley del ex no pidió permiso.
El tanto parecía colocar al Galaxy en una posición ideal. Tenía ventaja numérica, había reducido la diferencia y todavía quedaban más de 30 minutos para buscar el empate.
Pellegrino apaga la reacción del Galaxy
San Diego, sin embargo, no se derrumbó. A pesar de jugar con un hombre menos, el cuadro local consiguió contener los intentos de Galaxy y al minuto 70 encontró el golpe definitivo.
Amahl Pellegrino marcó el 3-1 y terminó con las esperanzas de remontada del equipo de Lozano. Galaxy tuvo todavía 20 minutos para intentar reaccionar, pero ya no logró volver a acercarse en el marcador.
Chucky disputó los 90 minutos
Más allá de la derrota, Hirving Lozano tuvo una actuación protagonista. El mexicano disputó los 90 minutos y marcó un gol. Además, realizó 27 pases con una precisión del 73% y participó en siete duelos, de los cuales ganó cuatro.
También recibió cuatro faltas y cometió dos, reflejo de un partido en el que estuvo constantemente involucrado en el juego ofensivo del Galaxy.
Pero el dato que se lleva todos los reflectores es otro: Chucky Lozano ya puede presumir su primer gol con LA Galaxy.