Lizbeth Ovalle, la gran figura de la Selección Mexicana en su triunfo 4-2 ante Haití en el Premundial de la Concacaf, se mostró contenta tras obtener el boleto al Mundial de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

“Sabíamos que México merecía estar en el Mundial de cualquier forma. Hoy era ganarle a quien sea y como sea. Somos 23 guerreras con un mismo objetivo”.

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México se impuso a las haitianas en el Texas Health Mansfield Stadium, donde el Tri tuvo gran apoyo de la afición.

El equipo nacional continuará su camino en el Campeonato Concacaf W, luego de asegurar su lugar en las semifinales del torneo, donde se enfrentará a Canadá, que derrotó 4-0 a Panamá.

Los goles de México ante Haití fueron de Diana Ordoñez a los 13 minutos, Lizbeth Ovalle a los 42' y 72' y Maricarmen Reyes a los 45'.

El sorteo del Mundial será el viernes 11 de diciembre de 2026 en Río de Janeiro.

El Mundial Femenil se jugará del 24 de junio al 25 de julio de 2027 en ocho ciudades brasileñas.