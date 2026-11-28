La Selección Femenil de México derrotó 4-2 a Haití en el Texas Health Mansfield Stadium, dentro de los cuartos de final del Premundial de la Concacaf, y obtuvo boleto para el Mundial de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

La delantera Diana Ordoñez abrió el marcador para el Tri a los 13 minutos, encaminado el triunfo nacional ante una gran entrada en suelo texano.

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Esthefanny Barreras atajó un penalti a la estrella Melchie Dumornay a los 22 minutos. Mientras que Alice Soto salió lesionada y entre lágrimas a los 30 minutos.

La portera Esthefanny Barreras se equivocó a los 31 minutos en el gol de Brittany Raphino, delantera del Inter de Milán. Fue el 1-1.

México recuperó la ventaja 2-1 a los 42 minutos con un golazo de Lizbeth Ovalle. Y Maricarmen Reyes, quien ingresó en lugar de la lesionada Alice Soto, anotó el 3-1 a los 45 minutos.

Haití se acercó en el marcador 3-2 a los 58 minutos con gol de tiro libre de Kethna Louis. Sin embargo, México hizo el 4-2 a los 72 minutos gracias a un tiro libre de Lizbeth Ovalle que se desvió en la defensa haitiana.

El sorteo del Mundial será el viernes 11 de diciembre de 2026 en Río de Janeiro. Los estadios y horarios de cada partido de la Copa del Mundo se confirmarán después del sorteo.

El Mundial Femenil se jugará del 24 de junio al 25 de julio de 2027 en ocho ciudades brasileñas y será el primero de la rama femenil en Sudamérica.

BOLETO A JUEGOS OLÍMPICOS

Con este triunfo sobre Haití, la Selección Mexicana también obtuvo su boleto a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, torneo que no disputa el equipo femenil desde el 2004.

El Tri, que avanzó a las semifinales del Premundial, se enfrentará a Canadá por el boleto a la gran final, aunque lo importante ya está hecho: boleto mundialista y boleto olímpico.

YA SON 22 SELECCIONES CALIFICADAS AL MUNDIAL

Canadá y México, que ganaron este sábado 28 de noviembre, se suman a las Selecciones calificadas al Mundial de Brasil 2027.

Canadá

México

Estados Unidos

Alemania

Argelia

Argentina

Australia

Brasil

Camerún

China

Colombia

Corea del Norte

Corea del Sur

Dinamarca

España

Filipinas

Francia

Jamaica

Japón

Malaui

Marruecos

Nueva Zelanda

El ranking FIFA del 7 de diciembre definirá los bombos del sorteo. Brasil estará en el bombo 1 junto a las siete selecciones mejor ubicadas entre las clasificadas. Los bombos 2 y 3 tendrán ocho equipos cada uno, y el 4 reunirá a cinco clasificadas y los tres lugares del repechaje.

Brasil ocupará automáticamente la posición A1 y abrirá el Mundial el 24 de junio de 2027 en el Maracaná. Sus otros partidos de grupo serán el 29 de junio en Sao Paulo y el 4 de julio en Brasilia.

La FIFA buscará evitar cruces entre selecciones de la misma confederación en fase de grupos. La excepción es la UEFA, que tendrá al menos una selección y como máximo dos por grupo.

Las dos primeras del ranking quedarán en lados opuestos del cuadro. Si ambas ganan sus grupos, solo podrían enfrentarse en la final. La tercera y la cuarta del ranking también quedarán en lados opuestos entre sí.

El repechaje se sorteará el jueves 10 de diciembre. Su fase final se disputará entre el 23 de febrero y el 6 de marzo de 2027, con tres cruces a partido único. Cada ganadora irá al Mundial. Concacaf tendrá dos representantes en esa fase.