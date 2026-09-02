Los nueve fichajes de más de 100 millones de dólares del mercado europeo
La Premier League volvió a imponer su poder económico durante el mercado europeo. Ocho de las nueve operaciones que superaron los 100 millones de dólares fueron protagonizadas por clubes ingleses, mientras que el Real Madrid fue el único equipo ajeno al futbol británico capaz de colarse en este selecto listado.
Manchester City y Tottenham encabezaron la ofensiva con tres contrataciones cada uno. Chelsea y Arsenal completaron el dominio de Inglaterra, mientras que los blancos apostaron por una de las jóvenes figuras que dejó el Mundial.
1. Enzo Fernández — Manchester City
El fichaje más caro del mercado fue el de Enzo Fernández. El Manchester City pagó una cantidad estimada en 125 millones de libras, equivalentes a 145 millones de euros o 167 millones de dólares, para contratar al mediocampista argentino procedente del Chelsea.
La operación igualó el récord de una transferencia en la Premier League, establecido por Alexander Isak cuando pasó del Newcastle al Liverpool.
2. Yan Diomandé — Real Madrid
El Real Madrid acordó pagar alrededor de 160 millones de dólares al Leipzig por Yan Diomandé, cantidad que incluye las variables de la operación.
El delantero marfileño, de 19 años, fue la gran apuesta del conjunto blanco y protagonizó el único fichaje superior a los 100 millones de dólares realizado por un club ajeno a la Premier League.
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3. Morgan Rogers — Chelsea
Después de una temporada decepcionante, el Chelsea comenzó su reconstrucción con aproximadamente una decena de incorporaciones.
La principal fue Morgan Rogers, por quien desembolsó 159 millones de dólares al Aston Villa. El atacante quedó únicamente por debajo de Enzo Fernández y Yan Diomandé entre las operaciones más costosas señaladas en este mercado.
4. Elliot Anderson — Manchester City
El Manchester City también reforzó su mediocampo con Elliot Anderson, comprado al Nottingham Forest por 155 millones de dólares.
Anderson forma parte de la reconstrucción encabezada por Enzo Maresca después de las salidas de Rodri, Bernardo Silva, Nico González y Tijjani Reijnders.
5. Sandro Tonali — Tottenham
El Tottenham protagonizó tres de los nueve movimientos superiores a los 100 millones de dólares. El más caro fue el fichaje de Sandro Tonali, por quien pagó 125 millones al Newcastle.
El mediocampista italiano llegó a un equipo que decidió tirar la casa por la ventana después de haber coqueteado con el descenso durante la temporada anterior.
6. Mateus Fernandes — Tottenham
La segunda gran operación del Tottenham fue la incorporación de Mateus Fernandes.
El conjunto londinense desembolsó 115 millones de dólares por el mediocampista portugués, quien se convirtió en otro de los principales refuerzos para la nueva temporada.
7. Ayyoub Bouaddi — Manchester City
El joven marroquí Ayyoub Bouaddi fue otra de las grandes inversiones realizadas por el Manchester City.
Los Citizens pagaron 110 millones de dólares al Lille por una de las sensaciones del Mundial. Bouaddi se sumó a Enzo Fernández y Elliot Anderson dentro de la renovación del mediocampo del equipo dirigido por Enzo Maresca.
8. Savinho — Tottenham
El brasileño Savinho completó el tridente de contrataciones millonarias del Tottenham.
Los Spurs pagaron 102 millones de dólares por el atacante, convirtiéndose junto con el Manchester City en uno de los dos clubes que colocaron tres operaciones dentro de este conteo.
9. Bruno Guimaraes — Arsenal
Aunque no estuvo tan activo durante el mercado, el Arsenal también superó la barrera de los 100 millones de dólares.
El vigente campeón de la Premier League pagó 102 millones al Newcastle por Bruno Guimaraes, quien cerró el listado de las nueve operaciones más costosas mencionadas durante el verano europeo.
La Premier League domina el mercado europeo
Manchester City, Tottenham, Chelsea y Arsenal fueron responsables de ocho de los nueve fichajes superiores a los 100 millones de dólares. El Real Madrid, mediante la contratación de Yan Diomandé, fue el único club fuera de Inglaterra que consiguió entrar en este conteo.
El Barcelona quedó cerca con el fichaje de Anthony Gordon, por quien pagó 93 millones de dólares al Newcastle. La operación fue señalada como la undécima de mayor cuantía del mercado, pero no alcanzó la barrera elegida para este listado.
El dominio se reflejó también en el gasto general: los clubes de la Premier League invirtieron más de 4,000 millones de dólares, muy por encima del resto de los grandes campeonatos europeos.