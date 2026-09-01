𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 📣 Sebastián Cáceres, novo xogador do Celta!



Acordo co @ClubAmerica polo traspaso do defensa, internacional con @Uruguay, que chega a Vigo ata xuño de 2030.



Benvido, @Seba4Caceres 🇺🇾🩵 pic.twitter.com/oLTIbbqWza