¡Se va a Europa! Sebastián Cáceres deja al América para jugar en el Celta hasta 2030
El Celta de Vigo confirmó el fichaje de Sebastián Cáceres, quien deja al América después de seis temporadas y media. El defensa uruguayo quedará vinculado al conjunto español hasta junio de 2030, una vez que supere los exámenes médicos.
Los clubes no revelaron el monto de la operación, aunque reportes de la prensa española sitúan el traspaso entre cuatro y cinco millones de euros. De esta forma, el América alcanzará a ingresar una buena compensación económica por un futbolista que afrontaba la etapa final de su contrato.
Cáceres llegó al conjunto azulcrema en enero de 2020, procedente del Liverpool de Montevideo, y disputó más de 200 partidos oficiales. Durante su etapa en México conquistó tres títulos consecutivos de Liga MX, un Campeón de Campeones y una Campeones Cup.
El central de 27 años aportará así experiencia a la defensa dirigida por Claudio Giráldez. Su capacidad para anticipar, cubrir espacios amplios y comenzar las jugadas desde el fondo encaja en un Celta que afrontará una temporada con tres competiciones: Liga, Copa del Rey y Europa League.
Internacional con Uruguay desde 2022, Cáceres disputó la Copa América de 2024 y formó parte de la selección en el Mundial de 2026. Ahora inicia su primera etapa en Europa y pone fin a un ciclo en el que se convirtió en una de las piezas más constantes de la defensa americanista.