Los 'pecados capitales' que llevaron al Manchester City al escándalo financiero

El Manchester City protagoniza uno de los mayores escándalos del fútbol moderno, luego de que, tras una investigación que abarca de 2009 a 2018, se le reportara como culpable de 114 de las 115 infracciones financieras de las que fue acusado.

Pero esto no fue de la noche a la mañana, fue una serie de decisiones a lo largo de nueve años, que crearon una bola de nieve que hoy desemboca en este problema.

Por esta razón, a continuación, te presentamos los cuatro pecados que cometió el Manchester City y que ahora amenazan con traer consecuencias históricas para el club.

La grandeza a costa del Fair Play Financiero (12 cargos)

Los problemas de los Sky Blues surgen precisamente a partir de la campaña 2008-09, en la cual fueron adquiridos por Abu Dhabi United Group. Esta sociedad lo que buscaba era tomar al club, que en ese momento solo era un animador más del fútbol inglés, invertir en él y convertirlo en un protagonista, hecho que logró, consiguiendo en este periodo 3 Premier Leagues, 1 FA Cup, 2 Community Shield y 3 Copas de la Liga

Sin embargo, el éxito vino solo después de romper con el Fair Play Financiero. Se trata de normas impuestas tanto por las federaciones de cada país como por las confederaciones internacionales, las cuales buscan evitar el endeudamiento de los clubes, las inyecciones artificiales de dinero ilimitado, velar por la salud de las finanzas de los equipos y mantener competencias equilibradas. Para ello, se pide a las directivas no gastar más de lo que ingresan y, en caso de pérdidas, se establecen cifras límites.

Según el diario AS, la directiva del City hizo caso omiso a estas reglas en repetidas ocasiones, acumulando hasta 12 faltas que atentaban contra las buenas finanzas.

No hablar con la verdad (54 cargos)

Pero el equipo no solo rompió las reglas, su administración buscó la forma de ocultar en sus reportes las irregularidades que existían. De hecho, de esta situación viene la mayoría de los cargos, sumando un total de 54 por proporcionar información imprecisa de su situación económica ante las auditorías.

Dobles contratos (14 cargos)

Continuando con el punto anterior, una de las controversias que también ha emergido de esta situación ha sido la posibilidad de dobles salarios para algunos futbolistas y entrenadores.

Uno de los que ha generado mayor revuelo es el del estratega del equipo Roberto Mancini, ya que, según el diario Sport, el italiano tenía un contrato por dirigir al Manchester City, el cual reportaba ante las autoridades inglesas, y otro como asesor del Al-Jazira Club de los Emiratos Árabes Unidos.

Como tal, no hay nada que impida a un miembro de un equipo tener un contrato fuera de su club. Sin embargo, el problema surge cuando se revela que ambas instituciones forman parte del conglomerado de Abu Dhabi United Group, lo que abre la duda sobre si realmente Mancini tenía funciones con el Al-Jazira Club o solo era una forma de justificar un pago extra por su trabajo con el Manchester City a través de un club hermano. Al final, casos como este le suman otros 14 cargos al conjunto inglés.

No cooperar con las autoridades (35 cargos)

Por último, hay que mencionar que el Manchester City no es el primer club de la Premier League que es castigado por incumplir las normas financieras. Previamente, el Everton fue sancionado dos veces, en la campaña 2021-22 y en la 2023-24, por superar el límite de pérdidas de 105 millones de libras en tres años. Pero los Toffees, en ambas ocasiones hicieron algo para aminorar los daños, cosa que los Citizens no. Todo está en que aceptaron su error y se mostraron abiertos a colaborar con las autoridades en las investigaciones en su contra. Y de hecho funcionó, ya que los castigos fueron menos severos, quedándose en la disminución de 6 y 2 puntos en cada ocasión.

Otro caso parecido fue el del Chelsea, que tras ser adquirido por Todd Boehly en 2022, en lugar de ocultar, reportó ante las irregularidades que había dejado la administración anterior de Román Abramóvich. En total se encontraron 74 infracciones, las cuales, por su colaboración, solo fueron sancionadas con 13 millones de dólares, la reducción de 6 puntos y la prohibición para fichar hasta 2027.

El City, en cambio, no aceptó de primera instancia sus faltas a las reglas, algo que le acarreó otras 35 infracciones, lo que ha llevado a la especulación de que, por este simple motivo, las medidas puedan ser más severas contra su dirigencia.

De momento, la FA y la Premier League no han revelado cuáles serán los castigos, aunque se espera que en los próximos días se dé un veredicto.