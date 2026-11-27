El Győri ETO, equipo dirigido por Efraín Juárez, sacó la casta y, in extremis, logró un empate 2-2 ante el Debreceni Vasutas en un duelo clave para mantener el liderato de la liga de Hungría. Tras este resultado positivo, el técnico mexicano destacó que sus dirigidos van por buen camino e incluso aseguró que los adversarios ya notan el peso de su propuesta.

“El equipo empieza a competir y a tener un buen equilibrio. Sabemos qué hacer sin el balón y sabemos qué hacer con el balón. Además, somos fuertes cuando presionamos y estamos ahí arriba. En ese sentido, estoy muy satisfecho con el proceso”, comentó en la conferencia de prensa postpartido.

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Aun así, el ex estratega de Pumas aseguró que esto no es motivo para confiarse y, con honestidad, señaló que su plantel todavía puede afinar detalles: “Si juegan en largo, sabemos que también pueden jugar al futbol, y también somos fuertes en el juego directo. Creo que, como he dicho, podemos ser mejores y crecer cada semana. La próxima semana tenemos otro partido y necesitamos sumar en casa los puntos que nos han faltado”.

Con margen mínimo en la cima, Juárez prefiere mirar hacia adentro

Cabe señalar que, después de 15 fechas, el torneo se mantiene cerrado. El ETO, si bien es líder con 27 unidades, solo le saca un punto al Debreceni Vasutas, que es segundo, y se distancia a tres del Puskás Akadémia y a cuatro unidades del Ferencváros, tercer y cuarto lugar, respectivamente.

Pese a ello, Efraín aseguró no sentirse presionado por la persecución de sus rivales. Por el contrario, comentó que lo ideal es mantenerse enfocados en lo que está su poder para extender su paso en la cima.

“Es un camino largo. No me preocupo demasiado por los otros equipos; me preocupo por mi equipo”, afirmó.

La tabla de la liga de Hungría al momento

* 1°. Győri ETO: 27 puntos

* 2°. Debreceni: 26 puntos

* 3°. Puskás Akadémia: 24 puntos

* 4°. Ferencváros: 23 puntos

* 5°. Paksi: 20 puntos

El próximo domingo 6 de diciembre, el ETO de Efraín Juárez se medirá al Zalaegerszegi, antepenúltimo lugar de la tabla, por la fecha 16 del campeonato.