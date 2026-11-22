Efraín Juárez, DT mexicano del Gyori ETO, se mostró feliz tras el triunfo como visitante de 3-1 sobre el poderoso Ferencváros, dentro de la jornada 14 de la liga húngara.

Los goles para el conjunto del ex estratega de Pumas fueron obra de Luka Kulenović (1' y 68') y Jewison Bennette (90'). Bamidele Yusuf anotó para el Ferencváros al 56′.

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Con este resultado, el Gyori ETO escaló al primer lugar de la tabla con 26 puntos, dos más que el Puskás Akadémia Football Club, que perdió en casa 2-1 ante el MTK Budapest.

El Ferencváros cayó al tercer puesto con 23 unidades.

"El equipo controló el partido de acuerdo con nuestro plan. Éramos conscientes de que debíamos jugar el balón a la espalda de su defensa, buscando a nuestros delanteros", dijo en conferencia de prensa.

"Sabíamos que los balones jugados a la espalda de su defensa les causarían problemas. Fue perfecto. Los jugadores cumplieron con lo que habíamos hablado, por lo que merecen todo el reconocimiento. Como siempre digo, cuando ganamos, el mérito es de ellos. Yo simplemente soy una herramienta. Ellos creen en lo que hacemos y siguen nuestras ideas".

Efraín agregó: "Se necesita muchísimo carácter y una gran confianza en el equipo para que los jugadores cumplan con la tarea que se les ha encomendado. Me alegro por el éxito de los jugadores y estoy feliz por el club y por toda la organización. Debemos continuar por este camino”.