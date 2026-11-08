Mateo Chávez anota en la agónica victoria del AZ sobre el Groningen

Mateo Chávez concretó su segundo gol en lo que va de la temporada de la Eredivisie. El lateral mexicano movió las redes y contribuyó a darle el triunfo a su equipo, el AZ Alkmaar, frente al Groningen por 4-3 y a que volviera a meterse en la pelea por el título.

El partido se celebró este domingo 8 de noviembre en la cancha del AFAS Stadion. Para este duelo, el AZ llegaba con la intención de acabar con su crisis de resultados, ya que sumaba cuatro partidos sin ganar en el torneo, con tres derrotas y un empate.

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El encuentro fue un auténtico intercambio golpe por golpe. A los dos minutos, un disparo de Thom van Bergen pegó en el poste y, en segunda instancia, Jacob Ondrejka llegó para abrir el marcador a favor del Groningen. Pero el AZ respondió al 9’ con una triangulación entre Peer Koopmeiners, Ro-Zangelo y Mexx Meerdink que terminó con este último poniendo el 1-1.

Groningen pega de arranque y desata el caos en el AZ Alkmaar

Para la segunda mitad, otra vez el cuadro visitante pegó con un gol de vestidor. Al 47’, Brynjólfur Willumsson sacó un cañonazo al ángulo del primer poste que adelantaba una vez más al Groningen.

Luego, una falta de coordinación entre el arquero Jari De Busser y Koopmeiners provocó que ambos perdieran el balón en tres cuartos de cancha, dejándole toda la meta abierta a Thom van Bergen para que este llevara la esférica al fondo y anotara el 1-3 al 54’. Y por si no fuera suficiente, el AZ falló un penal al minuto 60 en los pies de Meerdink, quien mandó su ejecución a las gradas.

Cuando todo parecía ir de mal en peor, el cuadro de los “Cabezas de Queso” volvió a las jugadas colectivas y así, tras una secuencia de pases, superó a la defensa para que Ayoub Oufkir marcara el descuento 2-3.

Aparición de Mateo Chávez y remontada en el añadido

Posteriormente, al 76’, vino el momento de gloria para el mexicano Mateo Chávez. Pese a ser lateral, tuvo el olfato de gol de un centrodelantero para estar en el área en el momento justo, capturar un rebote y anotar el empate 3-3.

Ya con la motivación de su lado, el AZ no se conformó y buscó el triunfo. Fue así como al 90’ el equipo consiguió un penal por una falta del portero Etienne Vaessen, quien se fue expulsado por doble amarilla. Meerdink quiso redimirse y, con una nueva oportunidad desde los once pasos, no tuvo piedad para marcar el 4-3 de la remontada.

En el tiempo de compensación, el Groningen se quedó con otro jugador menos tras la expulsión de Hans Hateboer y terminó el partido con nueve hombres. El marcador ya no se movió y el equipo de Mateo Chávez selló una victoria que lo pone quinto con 23 puntos, a tres unidades del PSV, líder del torneo tras 12 jornadas con 26 puntos.