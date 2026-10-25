Mbappé amarga al Barcelona: doblete, 100 goles y triunfo del Real Madrid

El Real Madrid terminó con el paso perfecto del Barcelona en LaLiga mediante un triunfo por 2-1 en el Camp Nou, donde Kylian Mbappé marcó los dos goles blancos y alcanzó las 100 anotaciones con el club. El equipo de José Mourinho frenó a un rival que había ganado sus primeros nueve partidos del campeonato y redujo a tres puntos la distancia que los separa en la clasificación.

El Barcelona llegó al Clásico con la posibilidad de convertirse en el primer equipo de la historia que comenzaba una temporada de LaLiga con diez victorias consecutivas. Su triunfo frente al Betis le había permitido igualar el registro de nueve que estableció el propio Real Madrid durante la campaña 1968-69, pero el conjunto blanco evitó que los azulgranas rompieran la marca.

El equipo de Hansi Flick tomó el control del balón desde el comienzo, aunque encontró pocos espacios ante una defensa visitante bien organizada. El Madrid renunció a dominar la posesión y apostó por la velocidad de Mbappé y Yan Diomande para atacar los espacios que dejaba el Barcelona.

Andriy Lunin, titular ante la ausencia de Thibaut Courtois por enfermedad, sostuvo al conjunto blanco en el minuto 33 con una atajada frente a Anthony Gordon. El Madrid también tuvo oportunidades para abrir el marcador, pero Mbappé mandó fuera una volea tras un centro de Arda Güler.

La igualdad terminó en el minuto 40. Diomande envió un centro al área, Gerard Martín intentó despejar y el balón rebotó en la rodilla de Mbappé antes de entrar en la portería de Joan García. El francés no necesitó una definición limpia para conseguir el gol número 99 de su trayectoria con el Real Madrid.

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El Barcelona pudo responder antes del descanso, pero Lamine Yamal desperdició una oportunidad dentro del área. Mbappé también estrelló un disparo en el poste durante el tiempo añadido, aunque la jugada quedó invalidada por fuera de lugar.

El equipo catalán adelantó sus líneas después del descanso y encontró el empate en el minuto 60. Pedri filtró un pase hacia Raphinha, quien controló dentro del área, recortó y cruzó su remate para superar a Lunin. La anotación cambió el desarrollo del encuentro y obligó al Madrid a resistir durante su tramo más complicado.

Lunin volvió a intervenir cinco minutos después ante un cabezazo de Gerard Martín, mientras Lamine Yamal estuvo cerca de completar la remontada con un disparo que salió junto al poste. El Barcelona acumuló 16 remates y el 57 por ciento de la posesión, pero no logró convertir ese dominio en el segundo gol.

Cuando el empate parecía definitivo, el Real Madrid encontró el golpe que decidió el Clásico. Jude Bellingham habilitó a Eduardo Camavinga, el francés superó a Pau Cubarsí dentro del área y dejó el balón servido para que Mbappé marcara a puerta vacía en el minuto 87.

El segundo tanto de la noche representó el gol número 100 de Mbappé con el Real Madrid, cifra que alcanzó en su partido 116 desde su llegada en 2024. El delantero eligió el escenario de mayor repercusión para llegar al centenar y completó un doblete que permitió a los blancos conquistar el Camp Nou.

El resultado dejó al Barcelona como líder con 27 puntos, pero puso fin a su racha de nueve victorias consecutivas en el campeonato. El Atlético de Madrid ocupa el segundo puesto con 25 unidades y el Real Madrid llegó a 24, por lo que la diferencia entre los dos protagonistas del Clásico se redujo de seis a tres puntos.

El Madrid no sólo ganó el primer Clásico de la temporada. También evitó un récord histórico del Barcelona, reabrió la pelea por LaLiga y encontró en Mbappé al protagonista de una noche que unió su gol número 100 con una victoria de enorme valor.