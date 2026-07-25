Messi se pierde el MLS All-Stars; el argentino no jugará contra la Liga MX
El fútbol mexicano se quedará con las ganas de enfrentarse a Lionel Messi. La MLS ha confirmado la baja del astro argentino de su selección para el encuentro de All-Stars, en el que la escuadra norteamericana se medirá ante las figuras de la Liga MX.
El anuncio se dio a conocer a través de un comunicado oficial difundido este sábado 25 de julio. De acuerdo con la propia liga estadounidense, el motivo responde al acuerdo que existe con los clubes para otorgar descanso a aquellos futbolistas que disputaron la reciente Copa del Mundo, en caso de considerarlo necesario.
Te puede interesar: Messi rompe todos los récords… incluso uno negativo
Cabe recordar que Messi disputó todos los encuentros con la Selección de Argentina en Norteamérica 2026, alcanzando la gran final del pasado 19 de julio. Debido al desgaste del certamen, el Inter Miami optó por cuidarlo y descartarlo para este compromiso de exhibición.
Rodrigo de Paul y más ausencias en el cuadro de la MLS
Pero Messi no es el único que ha quedado fuera para dicho cotejo. Su compañero de equipo y de la Albiceleste, Rodrigo de Paul, también ha sido dado de baja para recibir descanso.
A estas ausencias se suma la del zaguero sudafricano del Chicago Fire, Mbekezeli Mbokazi, bajo la misma premisa. Del mismo modo, se confirmó la baja del atacante belga Hugo Cuypers debido a su reciente traspaso a los Rayados de Monterrey.
Para cubrir estas vacantes en la convocatoria, la MLS hizo llamados de último momento. Entre las incorporaciones de reemplazo destacan el mediocampista del Inter Miami CF, Yannick Bright; el volante del Vancouver Whitecaps FC, Andrés Cubas; el atacante del Houston Dynamo FC, Guilherme; y el delantero del Chicago Fire FC, Philip Zinckernagel.
¿Cuándo se jugará el MLS All-Star Game 2026?
Este choque entre las figuras de la Liga MX y la MLS se celebrará el próximo miércoles 29 de julio en el Bank of America Stadium de Carolina del Norte, a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.
Convocados de la MLS
- Porteros: Maxime Crépeau (Orlando City SC), Matt Freese (New York City FC) y Brian Schwake (Nashville SC).
- Defensas: Max Arfsten (Columbus Crew), Lucas Herrington (Colorado Rapids), Richie Laryea (Toronto FC), Anthony Markanich (Minnesota United FC), Steven Moreira (Columbus Crew), Daniel Munie (San Jose Earthquakes), Andy Najar (Nashville SC), Jackson Ragen (Seattle Sounders FC) y Tim Ream (Charlotte FC).
- Mediocampistas: Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps FC), Pep Biel (Charlotte FC), Yannick Bright (Inter Miami CF), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps FC), Evander (FC Cincinnati), Carles Gil (New England Revolution), Zavier Gozo (Real Salt Lake), Hany Mukhtar (Nashville SC), Thomas Müller (Vancouver Whitecaps FC) y Ashley Westwood (Charlotte FC).
- Delanteros: Anders Dreyer (San Diego FC), Guilherme (Houston Dynamo FC), Julian Hall (Red Bull New York), Son Heung-Min (LAFC), Petar Musa (FC Dallas), Sam Surridge (Nashville SC) y Philip Zinckernagel (Chicago Fire FC).
Convocados de la Liga MX
- Porteros: Keylor Navas (Pumas UNAM) y Nahuel Guzmán (Tigres UANL).
- Defensas: Bruno Méndez (Toluca), Willer Ditta (Cruz Azul), Federico Pereira (Toluca), Nathan Silva (Pumas UNAM), Israel Reyes (América), Jesús Garza (Tigres UANL), Richard Ledezma (Guadalajara), Jesús Gallardo (Toluca), Bryan González (Guadalajara) y Érik Lira (Cruz Azul).
- Medios: Franco Romero (Toluca), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Iker Fimbres (Monterrey), Nicolás Castro (Toluca), Brian Gutiérrez (Guadalajara), Fernando Gorriarán (Tigres UANL), Gilberto Mora (Club Tijuana), Brian Rodríguez (América), José Paradela (Cruz Azul), Juan Brunetta (Tigres UANL) y Kevin Castañeda (Guadalajara).
- Delanteros: Santiago Sandoval (Guadalajara), Armando González (Guadalajara) y Robert Morales (Pumas UNAM).
La directiva de la Liga MX aún debe confirmar a dos jugadores más.