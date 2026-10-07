Messi y Maradona: Dos leyendas argentinas, dos formas diferentes de despedirse de la Selección

Lionel Messi y Diego Armando Maradona, dos campeones del mundo que quedaron inmortalizados por entregarle sus más grandes glorias a la Selección Argentina. Sin embargo, más allá del legado que ambos construyeron, cada uno tuvo un final muy diferente con el combinado de su país. Uno se marcha como héroe por decisión propia; al otro “le cortaron las piernas”, obligado a retirarse del equipo en medio de polémicas por dopaje.

Este martes 6 de octubre, el futbol argentino vivirá un momento sumamente emotivo con el último baile de su último gran “10” vistiendo la camiseta de la Albiceleste. Lionel Messi pondrá fin a 21 años de trayectoria portando la camiseta celeste y blanca. Para ello, en la cancha del Estadio Monumental de River Plate en Buenos Aires, la AFA le ha preparado una fiesta de despedida con un duelo amistoso ante Benín.

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Por esta razón, a continuación recordamos los contrastes entre los adioses de los dos máximos mitos del futbol argentino y su selección.

Dos inicios parecidos, pero con caminos opuestos

La historia de Diego con la Selección Argentina comenzó en 1977 cuando tenía apenas 16 años, 3 meses y 28 días, debutando en un amistoso ante Hungría como el futbolista más joven en jugar para la Albiceleste. Casi como si se tratara de un guion escrito, Messi, que a la postre se convirtió en el heredero natural de Maradona, comenzó su carrera con el representativo absoluto en 2005 también en un duelo contra Hungría, siendo una joven promesa a la edad de 18 años.

Pero fue ahí donde surgieron las primeras diferencias, ya que la iniciación de Messi con la Albiceleste tuvo un arranque trágico. La Pulga entró de cambio y tan solo 40 segundos después fue expulsado, en una muestra del largo camino que le tocaría labrar.

Maradona, en tanto, rápidamente se consolidó como referente e ídolo absoluto. En México 1986, en su segunda justa mundialista, fue la gran figura que cobró revancha ante los ingleses derrotándolos en su propio deporte con dos obras para la eternidad: “La Mano de Dios” y “El Gol del Siglo”, coronándose posteriormente como campeón del mundo al alzar el trofeo como capitán.

“Me cortaron las piernas”: el amargo adiós de Maradona

Pero así como su ascenso fue meteórico, su caída en el equipo nacional fue abrupta. Su carrera con Argentina se vio golpeada cuando en 1991 falló una prueba de dopaje, dando positivo a cocaína, costándole una suspensión de 15 meses. A pesar de todo, Diego buscó una última revancha y, tras superar la sanción y clasificar a Argentina al Mundial de Estados Unidos 1994, buscaba la gloria por segunda vez.

Lamentablemente, aquel torneo marcó su final. Tras el triunfo en fase de grupos contra Nigeria el 25 de junio de 1994, se le detectó efedrina en un control antidopaje. “El 10” fue separado de la concentración y sancionado nuevamente por la FIFA, con otro castigo de 15 meses. Y si bien tras cumplir con ese tiempo siguió jugando en clubes, aquel momento significó el adiós de Maradona con la Selección Argentina, un final distante a la altura de su leyenda, misma que dejó para la posteridad la frase del propio Diego: "Me cortaron las piernas".

Messi, el final feliz de una historia de superación

Respecto a Messi, durante gran parte de su trayectoria con la Selección Nacional vivió bajo la sombra de Maradona. A pesar de ganarlo todo a nivel de clubes, el hecho de no poder levantar un título con la Albiceleste, aunado a la sequía del equipo desde 1993, le generó duras críticas y cuestionamientos sobre su liderazgo.

Sin embargo, el destino le tenía guardada la redención. Tras haber caído en repetidas finales y haber rozado la gloria en múltiples ocasiones e incluso llegar a pensar en su retiro prematuro del combinado, “la Pulga” reflexionó y siguió luchando por labrar su camino. Fue así como, después de tanto esfuerzo, acabó con la maldición, levantando dos Copas América en 2021 y 2024, y coronando su carrera con una Copa Mundial en Qatar 2022, con un legado capaz de ver a los ojos al propio Maradona.

Y aunque en su último Mundial, en Norteamérica 2026, tampoco pudo levantar una segunda copa, cayendo en la final, a diferencia del adiós de Diego, Messi escribe su propia despedida a su manera. Y es que se va en plenitud, a sus 39 años, frente a su gente y como el máximo anotador histórico de la Albiceleste, con 125 goles, un número que podría aumentar en su duelo 208 (récord absoluto también) y último con la selección.