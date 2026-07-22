Messi y Maradona, unidos por la gloria y el dolor de perder una final del Mundial
Las carreras de Lionel Messi y Diego Armando Maradona han pasado por distintas comparaciones. Dos leyendas que llevaron a Argentina a tocar la gloria del futbol. Pero que ahora, vuelven a ser contrastadas en la derrota por las múltiples similitudes que rodean la forma en la que ambos perdieron la final del Mundial.
El pasado 19 de julio, Argentina se quedó a las puertas del bicampeonato. Y es que, tras coronarse en Catar 2022, volvió a pisar la final, ahora en Norteamérica 2026. No obstante, España terminó frustrando ese sueño, imponiéndose por 1-0 sobre La Albiceleste.
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Lo curioso es que esta derrota ha revivido el recuerdo de la vez que Maradona se proclamó subcampeón en Italia 1990. No solo por tratarse de la otra máxima figura del país sudamericano, sino por la manera en la que la historia ha vuelto a repetirse.
El estatus de campeón
Para Italia 1990, Argentina llegaba como defensora del título. De hecho, México 1986 consagró al "Pelusa" a nivel de selección, de la misma manera que Catar 2022 consagró a la "Pulga".
Messi y Maradona, jugando en casa fuera de Argentina
Otra similitud radica en las sedes del torneo. En 1990, Italia albergó la justa mundialista, país donde residía Diego Maradona al militar en el Napoli de la Serie A. Por su parte, aunque la Copa del Mundo de 2026 contó con tres anfitriones, México, Canadá y Estados Unidos, la selección argentina disputó todos sus encuentros en suelo estadounidense, territorio donde Messi vive desde 2023 tras su llegada al Inter Miami.
Un camino complicado rumbo a la final
En cuanto al desarrollo de la competición, tras superar la fase de grupos, ambas escuadras tuvieron que sufrir para avanzar a través de las rondas de eliminación directa.
En 1990, Argentina venció en octavos de final a Brasil por 1-0. En cuartos de final, tras igualar 0-0, superó a Yugoslavia en la tanda de penaltis por 3-2. En semifinales, tras empatar una vez más, ahora 1-1 ante la anfitriona Italia, volvió a recurrir a la definición desde los once metros para sellar una victoria por 5-4 que le dio el pase a la final.
Por su parte, en 2026, el conjunto liderado por Messi no necesitó de la tanda de penaltis, aunque sí tuvo que sacar el orgullo para conseguir la victoria mediante remontadas y triunfos de último minuto. En dieciseisavos de final superó por 3-2 a Cabo Verde en los tiempos extra; en octavos remontó dos goles para vencer 3-2 a Egipto; en cuartos requirió nuevamente del alargue para imponerse 3-1 a Suiza y, finalmente, derrotó 2-1 a Inglaterra en una semifinal que se definió en el tiempo agregado.
Una final prácticamente idéntica en las estadísticas
Pero las coincidencias no pararon ahí y también llegaron al duelo decisivo por el título. En ambas ocasiones, Argentina se midió ante una potencia europea, Alemania en 1990 y la ya mencionada España en 2026. Y más allá del idéntico 1-0 en el marcador, el trámite también fue prácticamente el mismo, al menos, así lo dicen las estadísticas.
Desde la impotencia ofensiva de La Albiceleste, que en ambos encuentros solo realizó un disparo al arco, hasta depender por completo de sus arqueros, que tuvieron que soportar los 23 disparos alemanes y los 20 españoles.
Además, en ninguno de los dos encuentros Argentina logró terminar con sus 11 jugadores sobre el terreno de juego debido a las expulsiones. En la final de 1990, Gustavo Dezotti y Pedro Monzón fueron quienes dejaron condicionado al conjunto sudamericano, mientras que Enzo Fernández sufrió el mismo destino en 2026.
Al final, la historia y el fútbol han demostrado de nueva cuenta que el legado de Messi y Maradona pareciera estar destinado a cruzarse, tanto en la victoria como en la derrota.