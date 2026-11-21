El Gyori ETO, dirigido por el DT mexicano Efraín Juárez, se convirtió en el superlíder de la Liga de Hungría tras vencer como visitante 3-1 al poderoso Ferencváros, dentro de la jornada 14.

Los goles para el conjunto del ex estratega de Pumas fueron obra de Luka Kulenović (1' y 68') y Jewison Bennette (90'). Bamidele Yusuf anotó para el Ferencváros al 56′.

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Con este resultado, el Gyori ETO escaló al primer lugar de la tabla con 26 puntos, dos más que el Puskás Akadémia Football Club, que perdió en casa 2-1 ante el MTK Budapest.

El Ferencváros cayó al tercer puesto con 23 unidades.