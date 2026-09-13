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Mexicano Santiago Gimenez contribuye con gol en la victoria del Porto

Santi ingresó a los 62 minutos y marcó el último tanto de su equipo gracias a un penalti a los 91'.

Redacción SI México

El delantero mexicano Santiago Gimenez contribuyó con un gol en la victoria del Porto 4-1 ante Casa Pia
El delantero mexicano Santiago Gimenez contribuyó con un gol en la victoria del Porto 4-1 ante Casa Pia / Manuel Velasquez/Getty Images

El delantero mexicano Santiago Gimenez contribuyó con un gol en la victoria del Porto como visitante 4-1 ante Casa Pia, dentro de la jornada 6 de la Primeira Liga del futbol portugués.

El ex futbolista del Milan finalmente se estrenó como goleador de los "Dragones".

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Santi ingresó a los 62 minutos y marcó el último tanto de su equipo gracias a un penalti a los 91'.

Con este resultado, el Porto sigue como líder con 18 puntos, luego de seis triunfos consecutivos en el arranque de la temporada.

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