Ya son 20 selecciones las calificadas al Mundial Femenil de Brasil 2027, luego de los triunfos de Jamaica y Estados Unidos en el inicio del Premundial de la Concacaf.

Jamaica venció 3-0 a Costa Rica en el Texas Health Mansfield Stadium y obtuvo su boleto.

Por su parte, Estados Unidos goleó 8-0 a El Salvador en el segundo encuentro de la jornada para avanzar también a la Copa del Mundo.

SELECCIONES CALIFICADAS A BRASIL 2027

Estados Unidos

Jamaica

Alemania

Argelia

Argentina

Australia

Brasil

Camerún

China

Colombia

Corea del Norte

Corea del Sur

Dinamarca

España

Filipinas

Francia

Japón

Malaui

Marruecos

Nueva Zelanda

El sorteo del Mundial será el viernes 11 de diciembre de 2026 en Río de Janeiro.

Habrá 32 selecciones en ocho grupos de cuatro. El día del sorteo se conocerá a 29 clasificadas. Las tres plazas pendientes del repechaje quedarán representadas en el bombo 4.

Brasil ocupará automáticamente la posición A1 y abrirá el Mundial el 24 de junio de 2027 en el Maracaná. Sus otros partidos de grupo serán el 29 de junio en Sao Paulo y el 4 de julio en Brasilia.

El ranking FIFA del 7 de diciembre definirá los bombos. Brasil estará en el bombo 1 junto a las siete selecciones mejor ubicadas entre las clasificadas. Los bombos 2 y 3 tendrán ocho equipos cada uno, y el 4 reunirá a cinco clasificadas y los tres lugares del repechaje.

La FIFA buscará evitar cruces entre selecciones de la misma confederación en fase de grupos. La excepción es la UEFA, que tendrá al menos una selección y como máximo dos por grupo.

Las dos primeras del ranking quedarán en lados opuestos del cuadro. Si ambas ganan sus grupos, solo podrían enfrentarse en la final. La tercera y la cuarta del ranking también quedarán en lados opuestos entre sí.

El repechaje se sorteará el jueves 10 de diciembre. Su fase final se disputará entre el 23 de febrero y el 6 de marzo de 2027, con tres cruces a partido único. Cada ganadora irá al Mundial. Concacaf tendrá dos representantes en esa fase.

Los estadios y horarios de cada partido se confirmarán después del sorteo.

El Mundial se jugará del 24 de junio al 25 de julio de 2027 en ocho ciudades brasileñas y será el primero de la rama femenil en Sudamérica.