Gilberto Mora, el heredero de la 10 de México: así les fue a sus recientes antecesores

Gilberto Mora, la joya del futbol nacional, a sus 17 años ha dado un salto más en su carrera. Esto debido a que ha salido a la luz que, a pesar de su corta edad, será él quien tome la responsabilidad de portar la 10 de cara al nuevo proyecto mundialista rumbo al 2030.

Este número no es nuevo para Mora. En la Copa Mundial Sub-20 de Chile 2025, siendo el más joven del equipo, fue quien lo llevó en la espalda, tomando el rol como la principal figura del equipo mexicano. En su club, los Xolos de Tijuana, también ha vestido este número desde el presente Apertura 2026. Pero ahora este será un reto mayor, ya que con el combinado principal tendrá en sus hombros aquel dígito que portaron en algún momento estrellas como Luis García, Tomás Boy, Cristóbal Ortega, Tomás Balcázar o Cuauhtémoc Blanco.

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A continuación, descubre cómo les fue a los últimos que llevaron la 10 de México en los últimos ciclos mundialistas. Dentro de estos aparecen desde figuras que quedaron inmortalizadas en la historia del balompié nacional, hasta promesas que no lograron llenar los zapatos de sus antecesores con este dorsal.

Cuauhtémoc Blanco

Una de las leyendas que son asociadas a este número. Y es que, tras jugar su primera Copa del Mundo con la 11 en Francia 1998, pasó a utilizar la 10 con Javier Aguirre para Corea-Japón 2002. Y aunque Ricardo La Volpe no lo llevó a Alemania 2006, el "Vasco" volvió a confiar en él para Sudáfrica 2010. En cada una de sus participaciones mundialistas se hizo presente en el marcador, dejando un sello imborrable.

Además, fue referente en la obtención de distintos títulos con el Tricolor, que van desde la Copa Confederaciones 1999, donde fue campeón goleador con 6 tantos y derrotó a Brasil con un gol suyo; hasta dos Copas Oro. A nivel general, registró 120 partidos en los que logró 39 goles.

Giovani dos Santos

Uno de los Niños Héroes que ganó el Mundial Sub-17 en 2005. En sus inicios con la mayor utilizó el 17, con el cual se afianzó como una de las jóvenes promesas no solo del país, sino del futbol mundial. Incluso con este jugó el Mundial de Sudáfrica 2010.

Con la Sub-23 pasó a utilizar la 10 durante el ciclo olímpico que culminó con la obtención de la medalla de oro en Londres 2012, con dos Santos anotando en la final contra Brasil. Posteriormente, el atacante se mantuvo utilizando este número mágico camino al Mundial de Brasil 2014 y luego en Rusia 2018, ya con la mayor en búsqueda de una etapa de consolidación.

Sin embargo, su potencial no terminó por estallar. En 107 partidos con el combinado solo logró anotar 19 goles, donde sus momentos más recordados fueron el tanto que logró contra Estados Unidos para la obtención en 2011 de una de las tres Copas Oro que ganó, así como su anotación contra Países Bajos en los octavos de final de 2014 antes del conocido “No era penal”.

Alexis Vega

La historia de Vega fue similar a la de Giovani. Un futbolista que primero utilizó el dorsal 10 en las selecciones menores, con las que ganó el bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 como una de las estrellas del combinado Tricolor. Y, con todo este currículum, recibió la confianza de Gerardo “Tata” Martino y de Javier Aguirre para ser el responsable de portar el número para las copas de Catar 2022 y Norteamérica 2026.

En su primera experiencia mundialista fue uno de los titulares indiscutidos y con mayor participación, pero no logró marcar la diferencia, ya que le tocó vivir la primera eliminación de la Selección en fase de grupos desde Argentina 1978. Y en su segunda, a pesar de que el Tricolor volvió a soñar con los cuartos de final al caer en octavos con Inglaterra por 2-3, su actividad se limitó a solo 11 minutos de 450 posibles en todo el torneo.

En cuanto a sus números con la Selección, aunque todavía no se retira del Tricolor, de momento cuenta con 54 partidos y 7 goles. Y aunque no ha tenido tanto protagonismo, ha sido parte de la conquista de dos Copas Oro y una Nations League.

¿Cuándo debutará Mora con la 10 de México?

Mora podría estrenarse con el 10 durante esta primera gira de Rafa Márquez como el entrenador al frente del combinado nacional. Cabe recordar que serán cuatro partidos, el primero contra Colombia, el sábado 26 de septiembre; posteriormente se medirá ante Perú el martes 29 de septiembre. Luego, el sábado 3 de octubre, ante Estados Unidos, para cerrar el martes 6 de octubre contra Chile.