México vs Colombia: Johan Vásquez, capitán del Tri en la 'Era Rafa Márquez'

Nadie como Rafa Márquez para saber lo que representa el gafete de capitán de la Selección Mexicana, vistiéndolo con orgullo en cinco Mundiales. Ahora, como entrenador del Tricolor, le ha confiado la responsabilidad de portar dicho honor a Johan Vásquez.

Este sábado 26 de septiembre ha dado inicio la era de Rafael Márquez al frente del combinado nacional, debutando con un amistoso ante Colombia. El "Kaiser", que alguna vez fue quien puso orden y la voz de mando desde el terreno de juego, pasa la estafeta, para ahora ser que dirige en el banquillo.

Y para tomar el rol de su sucesor dentro de la cancha, ha aparecido Johan Vásquez, alguien que como jugador comparte con Rafa la posición de la defensa central, donde busca continuar con sus pasos y liderazgo.

¿Quién es Johan Vásquez, el primer capitán de la era Rafa Márquez?

Cabe recordar que Vásquez, de 27 años, es uno de los hombres experimentados del Tricolor. Cuenta con 51 partidos en el combinado nacional y fue convocado tanto al Mundial de Catar 2022 como al de Norteamérica 2026.

Asimismo, tal como Márquez en su etapa de jugador, Vásquez cuenta con una trayectoria por el fútbol europeo. Formado en Cimarrones y con paso por Monterrey y Pumas, desde 2021 dio el salto a Italia con el Genoa. Y si bien tuvo un breve préstamo con el Cremonese, tras su regreso con los Rossoblù ha logrado afianzarse como uno de los referentes indiscutibles en la zaga defensiva.

Además, no es ningún improvisado, ya que conoce lo que es asumir la responsabilidad del brazalete. Mientras que con el Genoa ha sido el habitual capitán desde la pasada campaña 2025-26, con la Selección Mexicana suma ya tres capitanías, habiendo portado la primera de ellas en 2024.